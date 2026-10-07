衛蘭重返紅館舞台 大唱金曲為11月三場演唱會預熱

除了預售盛況空前，衛蘭日前亦特別現身灣仔海旁，為樂隊The Flame的Busking擔任特別嘉賓。當晚Janice在維港夜景與海風相伴下，與樂隊主音張潔瑩 (Kit) 合唱《心亂如麻》、《大哥》及《就算世界無童話》多首金曲，吸引數百名樂迷及路人圍觀駐足，為11月紅館演出預熱，亦讓樂迷提前感受到Janice現場演唱的極致感染力。

是次演出是衛蘭出道20周年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態重返紅館舞台開個人演唱會，是次個唱以「OUT OF FRAME」（跳出框架）為概念，香港站將由原先的三面台升級至四面台製作，配合全新歌曲編排與專屬視覺燈光效果，全方位展現她在音樂創作、舞台演繹以至個人信念上跳出舒適圈的無限可能。