胡定欣專訪｜重拾歌手夢 自資出歌唔靠另一半 盼胡說八道會同台開騷

2026年對於胡定欣來說確有很多轉變，先是成為人妻，繼而離開TVB，再宣布推出個人作《未知也好》以歌手身份跟觀眾見面。過去做訪問，定欣的身份是演員，跟大家分享角色、拍攝過程；今次以歌手受訪，她直言「好唔慣又好開心」，「因為唔再係介紹角色，而係介紹我首歌，終於可以做到我想做嘅嘢！以前係推出劇集歌，用角色身份去唱，今次係跟大家分享自己嘅嘢。」

胡定欣坦言好開心 2026 年可以憑歌手身份出歌，同時亦好感恩過去的演藝經歷。

一起相信會更好 定欣推出的不是商業流行的愛情歌曲，而是勵志歌。她說︰「我想係俾到支持，有一種同行、陪伴嘅感覺。每個人去到不同階段，都會遇到未必、不確定嘅因素，有嘢想做又會驚，唔知自己能力，希望做到一首歌鼓勵自己想做就去做。」回望過去，定欣是很喜歡唱歌，曾想以歌手身份出道，但輾轉之下做了演員，更成為視后。她坦言當初從沒有想過做演員，亦沒想到做不成歌手會發掘到自己對演戲的興趣，所以她希望大家要放輕鬆，擁抱面前的「未知」。

胡定欣坦言自資出歌遇到很多問題，但跟歌詞一樣「靠放輕鬆可感到 原來答案 轉彎後會碰到」。(蘇文傑攝)

想做 你就隨心做 當胡定欣宣布離開TVB時，大家都以為她會像好姊妹胡杏兒、黃智雯、李施嬅等轉投電影、舞台劇，但她就決心自資出歌，而且整個心態非常堅定，毫不猶豫。她說︰「都咁多年，可能我本身係演員，用聲音、音樂去表達唔係我專長；但我成為演員，對情感同人生睇法比廿年前更加成熟。依家都流行自資出歌，所以就嘗試下！無論結果係點，我能夠踏出呢一步，做出嚟可以同大家分享，已經係好美好嘅一件事。」

隨便撞板 犯錯別怕 她坦言去年在內地開騷，為她自資出歌手打了一支強心針，而過去一直靠不同角色去了解自己，如今是時候用音樂去探索自己一些未知的地方。她說︰「我要接受、了解自己把聲，而聲音、聲線點樣表達係最好聽，我仲係探索緊。(你接受到自己把聲未？)我依家OK，但我未搵到一個形容詞。因為平時講嘢嘅聲，同入錄音室把聲係兩把聲，依家個感受係好似初初拍劇，唔敢睇play back一樣！」她坦言很多東西都要累積經驗，過去一直在唱別人的歌，難免會對這些歌曲有一些先入為主的睇法，忽略了自己的聲音。

樂見兄弟姊妹不同發展 「胡說八道會」一班好姊妹戥定欣出歌大感高興，豹嫂胡蓓蔚曾表示定欣出歌令她大為緊張，不停轉發MV。定欣很感恩有這班好姊妹陪伴，亦樂見她們都陸續向自己最喜歡的範疇發展。她說︰「我哋都鍾意演戲，但大家都有唔同嘅嘢想做；每個人喺最初好鍾意，但放低咗未有機會去做，到依家終可各自做自己想做嘅嘢。」她坦言現在要6個齊人很不容易，因為大家的發展版圖已經不只香港，對上一次合體開騷，她坦言大家都唔夠喉︰「我哋約食飯都唔齊人，要齊人真係要有人搵我哋一齊做嘢。」

定欣在圈中有很多朋友，除了「胡說八道」，還有「Crazy Runner」，她感恩大家在不同階段出現，互相支持，不但是工作上的戰友，也是生活上的夥伴。「大家想法、生活、方向好多嘢都好相近，好傾得埋，未必諗法一樣，但都係真心互相支持！睇住大家呢幾十年，過去經歷好多唔同嘅事，到依家有自己家庭，做到想要嘅工作係好美好。互相戥大家開心，知道所有嘢得來不易，知道經歷好多，呢首歌係屬於大家。」

視后的霸氣與柔情 過去因角色予人女強人觀感，現在出歌就展現柔情一面，連身邊好姊妹也大感驚喜。「智雯聽完之後，話好鍾意好soft、gentle一面嘅我，哈哈！我以前嘅角色深入民心都係好強勢，突然用咁soft聲線，其實我都有窩心一面！(係咪變咗人妻唔同咗？)哈哈！我唔知呀！但一定有影響嘅。」 對於坊間有指是老公打本，定欣斬釘截鐵否認，直言由頭到尾都是自己出錢，「我先係金主！佢精神支持我就得！」由於自資出歌，花費一定不少，更有人形容玩音樂是燒銀紙，定欣說︰「你睇小我！哈哈哈！但我係做緊一樣自己鍾意嘅嘢！雖然我未知之後會做咩歌，但今次初試係OK嘅！畢竟係自己鍾意，我仲handle，我係心甘情願，唔係燒錢，都只為好quality！你唔好嚇我住！哈！」