馮允謙新歌《不在場》以茶代酒拍MV 黑西裝連戲故事彩蛋處處

新歌《不在場》創作班底陣容強勁，作曲有馮允謙與T-Ma、Wyman填詞、楊展鴻編曲、T-Ma擔任監製。Jay Fung說：「我超鍾意呢首歌，係一首慢板情歌，描述曖昧到無疾而終嘅情感故事，講出兩個人之間微妙而遺憾嘅關係。」過往作品大部份都是他親身個經歷或感受，但今次作品的題材與角度都是新嘗試，他坦言要代入別人感覺去演繹，充滿新鮮感。

MV中Jay Fung飾演「旁觀者」，歌詞故事中情感拉扯的男女主角由其他演員上陣。他說：「每個人對情感表達都唔同，有啲人鍾意另一個人就好想接近對方，或者一見到呢個人就會笑，亦都會有啲人會好內斂。（你呢？）我會心跳加速，不過得我知，大家睇唔到，表情上可能會好害羞。」為了呈現MV中深夜收工、獨處沉思的氛圍，導演要求Jay Fung演繹酒後微醺感覺，鏡頭前他以茶代酒。「大家都知道我酒量麻麻，一飲酒個人就會變得飄忽、無法集中，加上我飲咗酒好易臉紅和水腫，為咗喺鏡頭前保持最佳狀態，就用烏龍茶代替真酒！」他又笑言因為早班拍攝，他清晨五時起床開工，身體略帶疲憊，但這種自然的倦怠感，與MV中寂寞、內斂的角色情緒不謀而合。