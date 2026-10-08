邱傲然新歌MV出浴騷肌 東京取景藏日劇彩蛋 Tiger至愛《悠長假期》

MIRROR 成員邱傲然(Tiger)昨日(7日)推出全新歌人單歌《新歌》，講述一段遺憾的愛情，男主角深愛對方，卻因外界因素或現實處境而無法走到最後。MV由《存酒人》導演盧煒麟（Alan）合作，遠赴日本取景，穿梭多個大眾熟悉的經典日劇場景，細膩帶出歌曲中男主角的無奈心聲。

再跟天衡合作

《新歌》繼續由合作無間的天衡一手包辦作曲、編曲及監製，Tiger直言感覺十分幸福：「我哋私底下一早就好有默契，所以合作過程好快就捉到彼此嘅節奏。佢好清楚我歌聲嘅Range同埋唱得最舒服嘅位置，令成個Project執行得非常順暢。」歌曲由朱凱鋒填詞，提到全新音樂風格，Tiger透露：「真係純粹大家喺創意上嘅互相碰撞，從而擦出咗呢個火花，自己都好喜歡呢個作品。」

《存酒人》導演操刀 深厚默契好安心

為呈現最佳的視覺效果，MV找來了Tiger主演電視劇《存酒人》導演 Alan團隊執導，彼此已累積深厚默契；至於揀選在日本東京拍攝，因當地的色彩與風景優美，非常有利於鏡頭呈現，Tiger表示：「今次真係機緣巧合，傾傾下大家覺得不如即興去東京拍攝。可以再同Alan 合作，我覺得好安心又高興，希望陸續會有更多好作品呈現畀大家。」除了日劇彩蛋，MV更有Tiger出浴騷肌的鏡頭。