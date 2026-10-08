溫碧霞26年拒查老公行蹤 京都浪漫慶「玉婚」分享夫妻恩愛之道

溫碧霞（Irene）與丈夫何祖光（Kenny）結婚26年，一直被老公幸福寵幸，夫妻間感情多年來依然甜蜜恩愛。今年踏入象徵珍貴與歷久彌新的「玉婚」紀念，Kenny特意悉心安排浪漫之旅，陪伴愛妻飛往日本京都度假，撇甩兒子，享受寧靜愜意的二人世界。

共度溫馨時光

雖然旅程期間一度遇上雨天，但無損二人的好心情。兩人漫步京都街頭，感受當地悠閒氣息，共度溫馨時光。溫碧霞亦大讚丈夫多年來細心體貼，讓她26年來一直在幸福之中。

兩人於2000年10月1日在泰國布吉島舉行婚禮，今年迎來結婚26周年的「玉婚」紀念。談到二人多年來的夫妻相處之道，她坦言維繫婚姻最重要是互相支持、信任及給予彼此足夠空間。溫碧霞表示：「互相俾空間、互相支持同信任，好重要。」她更透露從來不會查問丈夫的行程，認為夫妻之間最重要是建立信任基礎，毋須事事過問。