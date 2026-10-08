范冰冰新片入圍釜山國際電影節 談AI議題：覺得現在中國年輕人吃得不太好

連日來，范冰冰於盛會上頻頻亮相，繼霸氣登上開幕紅毯後，她在當地記者會上，談及近年深入電影產業的AI議題，冰冰坦言：「我覺得AI現在還處於持續發展的階段，未來會如何發展，我現在還不知道。」她透露中國近年出現不少AI短劇，自己偶爾也會觀看，但觀察到一個問題，「影片裡演員的臉都長得差不多，我不知道是用什麼模型去做，但看一部短劇跟十部短劇，覺得只是古裝跟時裝的變化，感覺那些臉到目前沒有被我記得住的，可能都太雷同了，也許因為時間的變化會有不一樣的改變。」她更直言：「我覺得現在中國的年輕人…吃得不太好。我們以前可能會看很多不同國家的電影，找各種各樣的資源看很多長片，那時候吸收到的是非常有藝術底蘊的東西。」她認為，如果新一代只是透過AI短劇接觸影像內容，對審美可能會產生影響：「如果年輕人只從快速的AI短劇吸收養分，對新一代年輕人審美是一種…哈！你懂的。」