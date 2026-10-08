范冰冰新片入圍釜山國際電影節 談AI議題：覺得現在中國年輕人吃得不太好

出道30年的范冰冰自從被內地封殺後積極拓展海外電影事業，去年憑馬來西亞電影《地母》勇奪第62屆金馬影后，演技令人刮目相看；今年，范冰冰再以夥拍中川雅也、工藤夕貴、齋藤工的美國劇情新片《瘋癲老人日記》入選第31屆釜山國際電影節，是她相隔四年再次現身釜山國際電影節。
連日來，范冰冰於盛會上頻頻亮相，繼霸氣登上開幕紅毯後，她在當地記者會上，談及近年深入電影產業的AI議題，冰冰坦言：「我覺得AI現在還處於持續發展的階段，未來會如何發展，我現在還不知道。」她透露中國近年出現不少AI短劇，自己偶爾也會觀看，但觀察到一個問題，「影片裡演員的臉都長得差不多，我不知道是用什麼模型去做，但看一部短劇跟十部短劇，覺得只是古裝跟時裝的變化，感覺那些臉到目前沒有被我記得住的，可能都太雷同了，也許因為時間的變化會有不一樣的改變。」她更直言：「我覺得現在中國的年輕人…吃得不太好。我們以前可能會看很多不同國家的電影，找各種各樣的資源看很多長片，那時候吸收到的是非常有藝術底蘊的東西。」她認為，如果新一代只是透過AI短劇接觸影像內容，對審美可能會產生影響：「如果年輕人只從快速的AI短劇吸收養分，對新一代年輕人審美是一種…哈！你懂的。」
范冰冰不諱言說，AI演員有一天也許能替代真人演員，現階段很多導演用AI降低拍攝預算，但她也強調，AI不可能完全取代演員，比起AI，真人演員會有很多情緒表達：「有些導演可能因為預算問題而使用AI，但人類演員在表演時傳遞情感的方式、從自己人生經歷中累積而來的歷練，以及表演技巧等，都是無法被取代的。」范冰冰表示AI是一個「現在進行式」，自己並不排斥，偶爾也會看AI短劇。