女神配對計劃2｜三大隻仔合力「公主抱」Amber繞場一周 殘酷賽制：女神隨時執包袱走人

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》，周日（11日）播出的第六集，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）與16位求愛勇者，吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、陳萬龍（Man Lung）、劉梓堅（兔仔）、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）、關經翰（Oswald）、劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）繼續進行五角枱淘汰環節！花生團成員Amber閨密Sam Lau（劉倬昕）、Juliana閨密鄧凱文（Eris）、Mandy閨密鄧依婷、Roxanne閨密游嘉欣及Kanis家姐，以及「玄學天后」雲文子師傅。

新一集的重頭戲，將是Amber的「甜品飯腳」角力戰，及五位女神與通關勇者的單對單甜品時間。今日（8日）官方發布了Amber的甜品闖關遊戲為「大隻」，玩法是三位闖關勇者需合力「公主抱」Amber繞場一周，並在Amber耳邊鬥講情深說話。為了爭取闖關名額，Alan與丁標這對宿敵爭埋同一張櫈仔，結果Alan輕易取勝，二人事後更一抱抿恩仇，十分大方。另外兩位獲得闖關名額的還有阿朗與Oswald，無獨有偶，三人都是「大隻仔」，為了炒熱氣氛，阿Bob踢爆Amber對「隔肋底以下嘅肌肉」情有獨鍾之餘，還即場要求三位勇者剝衫晒肌，三人除爽快照做，還大擺晒肌甫，令五位女神同場陷入尖叫，Roxanne更肉緊至捉實Mandy手仔興奮喪笑！