郭柏妍壞車冒白煙急搵救星 認演綠茶婊演上癮

郭柏妍（Rosita）今日到尖沙咀出席奧比斯活動，惟在半路遇上壞車，導致活動遲了15分鐘才開始。她到場時跟在場人士致歉，在活動結束後亦再三跟大家道歉。
Rosita表示駕著私家車行一段路後出煙，自己隨即停車並致電家人及車房，之後再截車趕來會場。她說：「見到架車顯示無電，我停低之後架車就出煙，我就離開架車少少，即刻call屋企人。」
座駕具紀念價值
她指當下沒見到火光，但自己從未遇過這樣的情況，其後車房的人叫她不要開動，「希望架車無事，架車係我選港姐嗰陣，爸爸買俾我，好有紀念價值。」
剛過29歲的她貼出在泰國遊玩的影片，她表示是較早前拍下，當時跟家人到泰國，一齊穿上當地的民族服拍照。她坦言自選港姐穿過旗袍之後，再也沒有穿民族服，所以今次的感覺很好，是個很好的體驗。她指到泰國旅行時未有遇上大雨，自己也有留意水災的新聞，希望當地盡快回復正常，盼民眾平平安安。
演戲從商兩棲發展
談到她創立自家服裝品牌，她坦言穿過一件很舒適的衣服，之後再也買不到，於是萌起推出自己喜愛style的衣服，並在5月開始著手籌備，沒想過會在9月可以在時裝展亮相，很多謝不同人及單位幫手。她表示會努力經營生意，但拍攝工作仍是她首位，「始終drama係自己好鍾意嘅一樣嘢，都陪咗我五、六年，好希望再有機會演戲，我好鍾意做唔同角色！」她坦言在《夫妻的博弈》演綠茶婊過足癮，可以演到不一樣的自己，並希望下次挑戰演視障人士。
睇電話不超過20分鐘
由於郭柏妍近視高達8百幾度，所以每次外出都會帶定幾副隱形眼鏡作後備，怕甩con後看不見，問到為何不做激光矯視，她表示沒有時間，因為需要休息一段時間，又擔心會有其他眼疾，所以在電話設定限制，每廿分鐘便提醒自己要放低電話，讓眼睛休息。