郭柏妍壞車冒白煙急搵救星 認演綠茶婊演上癮

郭柏妍出席奧比斯活動，因壞車遲到，她多次向大會及在座人士致歉。(娛樂組攝)

郭柏妍（Rosita）今日到尖沙咀出席奧比斯活動，惟在半路遇上壞車，導致活動遲了15分鐘才開始。她到場時跟在場人士致歉，在活動結束後亦再三跟大家道歉。

Rosita表示駕著私家車行一段路後出煙，自己隨即停車並致電家人及車房，之後再截車趕來會場。她說：「見到架車顯示無電，我停低之後架車就出煙，我就離開架車少少，即刻call屋企人。」

座駕具紀念價值

她指當下沒見到火光，但自己從未遇過這樣的情況，其後車房的人叫她不要開動，「希望架車無事，架車係我選港姐嗰陣，爸爸買俾我，好有紀念價值。」