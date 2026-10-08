193「過來人」回應AK失言：佢已知錯道歉 Jeremy孖Anson Lo快閃韓遊稱好慳家

MIRROR成員李駿傑Jeremy與ERROR成員郭嘉駿(193)今日(8日)以白馬王子look現身九龍塘，以「3米」組合出席護膚品牌活動，並分享在忙錄工作裡的護膚心得。現場企滿兩人的fans，其中「3媽」亦驚喜藏身於「老婆」(193 fans暱稱)群中，笑容燦爛。獲母親專程撐場，193自言不知情，原來上次公開活動「3媽」都有親身支持，他笑言，「可能佢退休好得閒，當晨運行吓。」不過問到可會考慮攜母出席活動時，他表明，「絕對唔會，我會叫佢戴口罩，懷疑佢想做明星，成日露齒笑，但我會阻止佢。」

其實193在3年前已曾以母子檔拍廣告，問到可會曾「3 媽」退休拍住搵真銀，193直言，「我懷疑佢想搲廣告，(可有邀約？)我幫佢推晒，唔好做明星，幾十歲人唔好拋頭露面，留番俾佢個仔。」Jeremy笑言，「阿仔就俾媽咪就夠。」193卻耍手擰頭，「叫佢自給自足。」他解釋知名度會令日常生活受困擾，被以為她是富婆，連買餸都可能起價，他補充說：「低調啲做師奶好，不過都係睇錢做人，如果開個抗拒唔到嘅價高，都會接。」

他與Jeremy自綜藝節目《骰界》後，已有一段時間沒合作，Jeremy就投訴3爺竟沒有看其新歌《I Played Me Like A Fool》的MV，竟對MV裡Jeremy與Tiger咬蘋果的畫面懵然不知，193解釋上網爆data，連MV都睇不到，不過Jeremy就踢爆他曾獲10年免費上網計劃。問到兩人可會上演「3米咬蘋果」情節，Jeremy就率先say No，「我已經有阿虎(Tiger)，同佢唔OK！」談到Tiger推出在《新歌》MV淋浴騷肌，Jeremy自言也有發短訊給虎仔：「這是可以免費看的嗎？佢覆我話大個仔喇！」Jeremy近日亦積極為演唱會做Gym，不過他堅決表明，「我從來冇諗過好似Tiger咁，拋頭露面，自己收埋睇。」他笑言基因先決，或者要等下世才有機會。談到為Stanley婚禮擔任兄弟，他表示已衫，但不便誘露太多。

談到早前與盧瀚霆(Anson Lo)快閃韓國三日兩夜，Jeremy強調今次兩人好節制，沒有瘋狂講物塞爆行李，「我真係要幫阿撈講好說話，佢真係好叻力，而家好慳家。」193亦與友人往日本旅行，自爆買到行李超重，稍後會在社交平台發布。他表示回港已立即健身和投入練波，對於古天樂擔任明星隊的隊長，193坦言事前不知情，「佢嘅風格做領隊，嗰做不覊好震撼。」他直言希望古生屆時落場，但據知對方不太懂打籃球，「如果叫到佢踢一球，大家都好開心。」

提到早前「解凍」玻璃櫃project連掃多個marketing獎，193直言好開心，「因為係自己諗嘅橋，由0到100去做一件事，多謝公司同PR公司配合，將我條橋做得更好。我好鍾意玩，攞獎其次，無諗過有幾個提名，仲攞到獎，我而家plan緊玩更勁嘅，但要周詳計劃同資金。」作為「過來人」，193自言亦有留意AK在記者會的失言風波，他直言曾想過發短訊問候，但又覺太老套，「我自己出事都想人關心我，但有時唔知點覆，不如等佢自己消化。」

他續說，「每個人都有自己情緒，我知佢嗰排唔開心，情緒可能唔小心喺訪問到爆發出嚟，但佢好快已道歉，我覺得人總會有錯。佢知錯後已公開道歉，絕對係值得原諒。」他認為人人都會有錯，做錯了也希望獲原諒，「我係錯得最多，只要知錯然後改過就得，AK絕對知道自己錯，無謂再去，佢有電影提名咁開心，又去咗海外，大家可為他高興，令社會氣氛開心，而唔係令怨氣累積，針對人係無意思。」他認為每次經歷都會令人長大，相信AK經歷今次事件會有所學習和成長。