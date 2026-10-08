我阿爹想旅行專訪｜張家輝被蒙嘉慧踢爆𤓓事 鍾雪瑩學表達心意免遺憾

張家輝與蒙嘉慧(Yoyo)繼《流氓師表》後相隔26年，再度在於大銀幕上同框，黃綺琳和黃鐦合導的新作《我阿爹想旅行》演夫妻，兩人在戲中已為人父母，育有由金馬影后鍾雪瑩演的女兒。一家三口齊齊受訪，家輝和Yoyo老友見面不時互窒，家輝更被踢爆從影以來最「𤓓事」。

八妹仔影后 訪問未開始，家輝先來一句「肥咗又靚咗，好似女子摔角手……」，蒙嘉慧即回敬：「頂你！」你來我往，默契十足，家輝卻道，「其實《流氓師表》張英同地理魯媚唔係好多對手戲，我同佢相隔咁長時間，但好合拍。」Yoyo相隔9年出山再拍電影，最開心能跟鍾雪瑩合作，「因為Isabella(陳海寧,《呢度住吓嗰度住吓》拍檔主持)話佢係八妹仔，但同時係金馬影后多才多藝，覺得係好真實嘅人。當然有家輝喺度好放心，即使我幾耐無演戲，應該點都會有人救我。」家輝眼中的鍾雪是天生異稟的演員，他回想當年日以繼夜的拍攝，無疑對某類演員是速成的演技訓練，「佢個性好強，好識運用角色。」

蠱惑的車匙 自疫情後主力打理日本的地產業務，重投拍戲生涯，Yoyo坦言，「起初係有點陌生，但其實我拍《流氓師表》時都係剛入行，唔係好清楚拍戲要點，好多時要家輝帶住。今次嘅陌生係見到啲人都好年輕，未合作過。」電影在日本沖繩取景，Yoyo大爆張家輝烏龍事，連本尊都直認「好燶」。事緣他們在當地拍攝駕駛旅行車的戲份，車匙由家輝保管，他謹守地放在牛仔褲袋的小暗格內，「點知拍多一兩次唔記得，仲問邊個攞咗條車匙，點解唔見咗，於是全組人逐個搜身，搜咗我兩次都搵唔到，惟有叫工作人員去車房問攞後備匙，直到拍完去下個景，先發見褲袋有啲嘢，拎出嚟：『唉！今次X街了！』我諗呢單係我從影以嚟最燶嘅一件事，最後我咪請大家食飯。」

不介意被盡情消費 張家輝和鍾雪瑩這對父女檔，結緣於兩年前的烏甸尼遠東電影節，家輝自編導自演的《贖夢》和黃綺琳編導、鍾雪瑩主演的《填詞L》均參與競賽單元，黃綺琳為免重複，本來無意再找鍾雪做主角，但一頓晚飯發現兩人很有火花，促成合作。對於劇本盡情消費張家輝的經典舊作，包括「化咳龍」喉糖、賭片角色、《激戰》拍檔姜皓文等，他笑謂，「好彩我嘅遺產好豐厚，用極都仲有，幫到套戲，大家睇得開心都無所謂。」全片玩盡食字gag，不少對白都有家輝特色，他直言有即興創作，但大部分源自編導創作，「佢自細都有興趣，甚至佢阿爸真係講過。其實可以俾現今嘅人認識下都係好事。」至於戲中極搶眼的「Bar code頭」，原來出自張家輝的主意，更索性剃光頭方便造型，「從來未試過嘛，況且已做阿爹，bar code頭都好正路，呢個造型可俾到角色嘅感覺。」

風趣阿爹受歡迎 電影雖走輕喜劇路線，但笑中有淚不乏感動位，鍾雪瑩最深刻是父女在沖繩懸崖上對話，「對於兩個咁親嘅人係重要時刻，有時親人都未必可以咁淺白對話，好感動，可能每個人都盼望一個同屋企人對話嘅時刻，而且喺咁靚嘅地方。」張家輝半說笑道：「嗰度鬼影都冇隻，久唔久好吓就好……」接著一臉感觸，「其實感覺真係好似拖住個女，或多或少都有啲投射，事實上嗰場都已經生離死別，感觸大啲。」家輝演的阿爹莫鎮強，風趣反斗，與女兒展開即興的公路旅行，他形容是可愛角色，「我睇到留言，都話想老竇好似佢咁，無乜壓力又唔傷害家庭，都負責任，只不過鍾意賭下馬仔。」

即㷫撩交打 問到人生最瘋狂的即興事件，家輝笑言，「拍晶哥(王晶)啲戲，你哋睇到嘅戲，大部分都係我即興出嚟。」蒙嘉慧回想當年拍劇，最癲是凌晨4時收工去大帽大飲早茶，「其實無乜即興，鍾意事先安排好，但事情嚟到時，做到就做。」鍾雪則玩食字「即㷫」，她憶述讀書年代往台灣交流，「隔籬屋好嘈，我半夜寫張大字報，貼喺佢門口！」家輝聞言一臉驚訝：「你呢啲係撩交打喎！」鍾雪即補充，「不過我朝早起身後悔，偷偷去撕走了。」她相信對方已看見，但沒甚麼事情發生。」

夫妻性格不同屬正常 《阿爹》圍繞一家三口相處，父親留醫、女兒忙於工作、太太留居日本，賤賤地卻不乏溫情，令人又喊又笑。張家輝大讚劇本出色，編劇黃綺琳筆下的夫妻相處夠寫實，對婚姻有洞見，「全世界嘅婚姻都係咁，邊有兩個人性格一樣，走去做夫妻？唔同咪唔同，各自生活，得閒見吓都無乜問題，相處舒服咪得。我唔覺得佢哋有咩遺憾，接受到大家唔同就無事，當然有啲人可能離婚或家暴。」蒙嘉慧就認為新生代演員很厲害，「作為年紀大的一輩腰學懂珍惜亦可互相學習嘅機會。」