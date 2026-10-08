JW王灝兒爆秘婚後開金口 張與辰參與音樂會向黎彼得致敬

張與辰在黎彼得作品中，以梅艷芳的《將冰山劈開》最為鍾情。 (娛樂組攝)

有「鬼才填詞人」之稱的殿堂級填詞人兼資深演員黎彼得（Peter），於今年8月5日不幸離世，享年76歲。今日（10月8日），《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》舉行新聞發布會，宣布已定12月5日及6日假香港演藝學院歌劇院向Peter致敬，屆時尹光、阮兆輝、農夫、黎瑞恩、陳美齡、余安安、彭健新、「大AL」張武孝、顏米羔、張與辰、鄭俊弘等均會參與演出，早前盛傳已秘嫁Live Nation董事總經理兼足球隊公民班主王至尊（Jim Wong）的JW王灝兒亦會連續兩晚站台大展歌喉。

《黎彼得杯酒當歌致敬音樂會》今日發布會由鍾志光擔任主持，阮兆輝、尹光、杜自持、彭健新、「大AL」張武孝、顏米羔、張與辰均有出席，每位嘉賓各自選出自己最喜歡的黎彼得填詞作品，大AL表示跟黎彼得都是顯徑街坊，大家相識多時。至於粵劇名伶阮兆輝，誇口是現場跟黎彼得識得最耐，因為二人早在50年代已認識，唱開大戲的阮兆輝預告紀念騷上會挑戰唱出黎彼得的經典流行曲。

另外，顏米羔、張與辰分別選了《浪子心聲》及《將冰山劈開》，張與辰透露細細個已聽過Peter為梅艷芳填詞的《將冰山劈開》，當時年紀太細，完全聽不明歌曲「劈乜」，之後才知道是出自黎彼得手筆，屆時應會在台上演繹此曲向Peter致敬。