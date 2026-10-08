璀璨之城｜冧到張曦雯笑唔停 吳卓羲無否認緋聞真自覺係好男友

由張智霖、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。一眾有份參演的演員盛裝打扮出席。吳卓羲與張曦雯因為一隻貓仔而傳出緋聞，由於他們在戲中是一對，當傳媒要求他們一齊做心心手勢時，吳卓羲不停拒絕，而在旁的Kelly因為對方的舉動及傳媒的要求而笑過不停。

當記者問到「你哋隻貓點呀？」Kelly即笑住說︰「係我隻貓，冬菇係我嘅！」吳卓羲表示在片場抱住的貓並非「冬菇」，並稱「貓隻隻都係咁嘅款㗎啦，我收養同領養好多貓，都係依啲款。」他直言有跟Kelly交流養貓心得，被稱自己現在有搞寵物食品，所以有推薦給Kelly，「當拉多個客咁囉！」Kelly聞言即問︰「下？要俾錢㗎？」吳卓羲即連忘否認說︰「佢嘅號召力底下可以幫我推銷，(冬菇)仲出名過我。」 至於會否相約一齊帶貓貓外出，Kelly先答貓貓不會出街，要留在家，但吳卓羲竟答「帶貓貓去玩……好呀！」其後表示自己有十幾隻貓，寧願牠們在家中的花園散步。當提到Kelly可以到他的家中探貓，他即答︰「好多人都喺我屋企探貓，我成日都招呼朋友嚟，(轉向Kelly)下次一齊嚟吖！」Kelly笑住答好。

再問到Kelly有沒有找卓羲一齊打機，在旁的卓羲突然咳起來，令大家笑過不停。Kelly笑謂︰「打機會自己一個人打，唔需要拍檔打，所以暫時未……」卓羲就自認科技白痴，打機是笨手笨腳，記者續叫他向Kelly請教，「你介紹得好好，我下次就搵佢！唔該！」 問到他們如何看待今次緋聞，吳卓羲搶先答︰「幾好呀！係囉！(即係同意個緋聞係成立？) 你哋睇套戲就知我哋兩夫妻嘅愛係成立嘅。（記者：咁現實生活呢？）講個戲先。」談到他在戲中被張智霖打，而Kelly又被張智霖被逼除衫，卓羲就直指張智霖好衰，又謂睇到的時候，令他的心很痛。

Kelly被問到對吳卓羲的評價，她說︰「好細心啦，好照顧身邊人，唔止身邊嘅演員，台前幕後都係，又有愛心⋯⋯(吳卓羲︰你笑嘅！)對住佢好容易入戲，對眼好識做戲。」吳卓羲隨即向Kelly展開電眼攻勢，在場記者即「嘩」出來，他笑說：「本來冇事，你哋嘩一嘩就……哈哈哈！」其後記者指卓羲做男友很一流，他即說︰「係㗎！唔錯㗎我。」又指Kelly做女朋友無得頂。至於Kelly就笑住表示「男朋友呀？唔錯吖！」問到有否戲假情真，Kelly就叫大家睇劇，卓羲就說：「感覺幾好，睇咗我哋《璀璨之城》先啦！」