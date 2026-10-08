璀璨之城｜張智霖被高海寧插到頸出血 為魔童發展音樂用一句打動袁詠儀

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。一眾有份參演的演員盛裝打扮出席。Chilam在戲中跟高海寧是夫妻，但有不少美女送上門，而且更講明個角色非常乞人憎，在旁的吳卓羲期待觀眾狂鬧Chilam，而Chilam就反指吳卓羲的角色無用兼好色，令吳卓羲招架不住，當場90度彎腰，全場笑過不停！

高海寧笑言這部戲是動作片，因為每人都要負責打一個，她跟Chilam更指預告片中的暴力鏡頭，只是冰山一角。她稱今次跟Chilam合作好「分裂」，「佢係好風趣幽默，我依家先知佢轉數咁快！私底下同佢傾偈係好開心，點知佢一入戲，個眼神就逼埋嚟，即係我好似一朵花，原來係盛放咁，之後一路縮到枯萎咁！」眾人笑言今次是「摧殘之城」。

談到Chilam今次角色非常陰沉，連蔡一智也直言從未見過他這樣一面，Chilam說︰「個人大咗可以試下，做人唔可以再咁陽光。」他表示現實中是沒可能是這樣的人，所以今次是過足癮，並預了被觀眾鬧。高海寧表示自己是被人打多，但其中一場戲就要打Chilam，在旁的Chilam指那場戲是高Ling拿利器放在他的頸部。他說︰「有場戲佢要威脅我！佢搵嘢插我，之後發現我流血嘅！嗰下我無話佢知，驚佢會說住！(好近大動脈喎？)死就死啦！哈哈！」高Ling更謂Chilam會改一些對白，令大家的火花更好。

談到袁詠儀去探班，高Ling指靚靚每次來到，都會萬歲，大家都非常開心。Chilam就指靚靚會跟他討論表現，更會當場指他應該要怎樣做，Chilam笑指老婆是雞蛋裡挑骨頭，非常「離譜」。問到囝囝有沒有來探班，他表示沒有，對於魔童停學去玩下音樂，Chilam說︰「其實都係gap year，最主要係俾個機會佢揀下，我又呢個時候巡迴，所以我係自私啲想佢陪我多啲。當佢知道有咩不足，就會知道去學咩嘢。」