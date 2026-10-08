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娛樂
出版：2026-Oct-08 20:25
更新：2026-Oct-08 20:25

璀璨之城｜蔡一智支持魔童玩音樂 跟張智霖相隔13年再合作

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蔡一智今次在戲中要打女人，他坦言打完之後，深感內疚。(娛樂組攝)

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。一眾有份參演的演員盛裝打扮出席。今次劇集特別請來蔡一智演出，由於蔡一智跟Chilam向來友好，問到是否由他邀請對方一齊拍劇，Chilam指是監製邀請，「重金禮聘㗎！」蔡一智稱自己很少拍劇，而且在戲中做了很多自己從不會做的東西，包括對女士動粗，完全跟他的真人是相反，但很愛錫細佬周志康，並說︰「我今次講最多就係cut機之後話『我平時唔係咁』！」

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Chilam就提到跟蔡一智是敵對關係，並指今次是繼《衝上雲霄2》之後再合作，更指蔡一智是吉祥物，每逢有他參與的戲一定很好收視。問到蔡一智是否因為Chilam的關係答應演出，阿智表示Chilam是他的戲劇兼動作指導。他說︰「我記得有一場戲原本唔需要動作指導，但點知度度下有啲動作，於是就走咗個『張家班』出嚟，我先至無受傷！」

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蔡一智笑言Chilam是他的動作指導老師。

Chilam表示支持囝囝魔童停學一年跟他去巡迴演出，阿智表示魔童表現不錯，「佢真係彈得幾好㗎！」其後Chilam又指太太袁詠儀在唱歌沒有天份，而且囝囝在小時候上台一齊表演會發台瘟，所以未必考慮一家人上台。蔡一智續指靚靚出過唱片，Chilam即笑謂「佢都係去拍戲啦！」

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Chilam表示支持囝囝去玩音樂，蔡一智更大讚魔童表現很好。(娛樂組攝)

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