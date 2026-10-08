璀璨之城｜蔡一智支持魔童玩音樂 跟張智霖相隔13年再合作

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。一眾有份參演的演員盛裝打扮出席。今次劇集特別請來蔡一智演出，由於蔡一智跟Chilam向來友好，問到是否由他邀請對方一齊拍劇，Chilam指是監製邀請，「重金禮聘㗎！」蔡一智稱自己很少拍劇，而且在戲中做了很多自己從不會做的東西，包括對女士動粗，完全跟他的真人是相反，但很愛錫細佬周志康，並說︰「我今次講最多就係cut機之後話『我平時唔係咁』！」

Chilam就提到跟蔡一智是敵對關係，並指今次是繼《衝上雲霄2》之後再合作，更指蔡一智是吉祥物，每逢有他參與的戲一定很好收視。問到蔡一智是否因為Chilam的關係答應演出，阿智表示Chilam是他的戲劇兼動作指導。他說︰「我記得有一場戲原本唔需要動作指導，但點知度度下有啲動作，於是就走咗個『張家班』出嚟，我先至無受傷！」