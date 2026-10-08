璀璨之城｜陳瀅性感演出盼引來追求者 談JW何雁詩一律封口護友

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。有份參演的陳瀅盛裝打扮到場，她表示在戲中的角色是陳曉華的下屬，在新聞公司任職，「會為愛情咩都做得出，個角色係淒美，好多層次，今次演出都同以前好唔同，挑戰好多底線，亦都超越好多底線。」她表示對得Chilam比較多，著大家拭目以待。

有指她是自薦性感演出，陳瀅表示看完劇本之後，發現有一場戲是非常突出，個角色情緒很複雜，所以決定性感，而這個性感不是為賣弄色性，相信觀眾看到之後會覺得角色很淒慘。她表示有特別去操練線條，自己沒有刻意減磅，只是增加了肌肉。 談到她近年在TVB的演出驟減，她表示年頭有《臥底嬌娃》，並指《璀璨之城》已經是她唯一存貨。她認為現時大家可以看不同種類的影片，所以觀眾可能未必像以往會記住自己有多少部作品推出。她又指作為演員比較被動，一直都等待機會，而自己keep住有工作。