璀璨之城｜陳瀅性感演出盼引來追求者 談JW何雁詩一律封口護友

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。有份參演的陳瀅盛裝打扮到場，她表示在戲中的角色是陳曉華的下屬，在新聞公司任職，「會為愛情咩都做得出，個角色係淒美，好多層次，今次演出都同以前好唔同，挑戰好多底線，亦都超越好多底線。」她表示對得Chilam比較多，著大家拭目以待。
有指她是自薦性感演出，陳瀅表示看完劇本之後，發現有一場戲是非常突出，個角色情緒很複雜，所以決定性感，而這個性感不是為賣弄色性，相信觀眾看到之後會覺得角色很淒慘。她表示有特別去操練線條，自己沒有刻意減磅，只是增加了肌肉。
談到她近年在TVB的演出驟減，她表示年頭有《臥底嬌娃》，並指《璀璨之城》已經是她唯一存貨。她認為現時大家可以看不同種類的影片，所以觀眾可能未必像以往會記住自己有多少部作品推出。她又指作為演員比較被動，一直都等待機會，而自己keep住有工作。
談到JW傳出婚訊，而陳瀅當時也有到土耳奇觀禮，她笑住答︰「我今日除咗自己問題，其他唔會回應！多謝！」她表示自己成日都有分享旅行照，定期更新社交平台讓大家知道她的動向。她又指跟JW相熟是因為拍劇認識，而跟羅天宇和陳懿德本身也是好朋友。至於另一好友何雁詩的新聞，她亦笑住說︰「其他朋友嘅新聞我都唔回應啦！」
當問到她的感情生活情況，她期盼未來會很豐富，她表示暫時未有開始戀情，她說︰「可能呢部劇播咗就有！因為我有幾場戲好大膽，可能嚇走啲男仔，可能男仔見完會擰晒頭，但監製話播完可能就有，希望下次可以同大家講我有一個新男朋友！」