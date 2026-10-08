璀璨之城｜蔣祖曼感慨跟張智霖零親熱場口 封口避談唐寧

由張智霖(Chilam)、吳卓羲、高海寧及張曦雯(Kelly)等主演的《璀璨之城》在尖沙咀舉行記招宣傳。有份參演的蔣祖曼盛裝打扮到場，不但露出香肩又露出腰間位置，低調地性感。 蔣祖曼表示今次在戲中扮演Chilam的得力助手，自己可以近距離望住Chilam已經很開心，「佢真係演得好好！我睇咗佢個角色轉變，佢演得好好！」由於劇中Chilam又跟高海寧、陳瀅、陳曉華等有一些親密戲，唯獨她沒有，她坦言就連被打也沒有，手仔也沒有碰過，「我又無幸同佢拍親密戲！但我有set咗我個角色係暗戀佢，我就默默守護佢咁囉！」她自言很愛看Chilam的戲及有聽對方的歌，笑謂今次跟Chilam到澳門拍攝，有幻想自己是君好。

談到唐寧遭經理人提告涉違反藝人合約，兼爆她患重度抑鬱，蔣祖曼作為對方的好友就表示對方現時情況OK，「但佢嘅嘢就唔特別去講啦！等佢自己交代，佢係好OK！放心！」她表示過去十多年一直有互相陪伴，而之前唐寧早前也有回港，大家也有見面。她稱認識唐寧的時候是對方大著肚，大家因為拍獨立電影，其後她演舞台劇，唐寧也有來探班，之後大家傾下偈便開始成為好朋友。