許志安演唱會｜陳奕迅任首場嘉賓肉麻互錫 Eason原來係安仔fans？

許志安一連3場《On Stage》Live演唱會於今晚開鑼，他先以全黑西裝，觀眾可以見到安仔的胸肌，唱出曾奪奧斯卡最佳動畫長片《玩轉極樂園》主題曲《Remember Me》的粵語版，為個唱揭開序。去到歌曲《學行》時，安仔換上色彩繽紛的歌衫，唱到一半的時候更邊唱邊除衫大晒麒麟手臂，令全場嘩聲四起。

其後陳奕迅(Eason) 上台跟安仔一齊唱出《幸福摩天輪》、《從沒這麼愛戀過》。Eason表示很多謝安仔「叫我嚟玩」，安仔提到十幾年前曾邀Eason做嘉賓，Eason隨即稱當時自己「仆到嚟，我好記得！」他續說安仔打電話給他時，表示「我唔係請你做嘉賓，我係請你嚟睇。我覺得好正！你知我係歌手，有時演出好想某啲人嚟睇，你係好respect佢先會叫佢嚟睇！」安仔很多謝Eason到場，Eason表示在後台感覺像聽hi-fi一樣，「好老實講，其實你從來未試過跌出我最愛嘅top 3，唱得到有feel，唱歌最緊要有feel！」