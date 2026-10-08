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娛樂
出版：2026-Oct-08 23:15
更新：2026-Oct-08 23:15

許志安演唱會｜陳奕迅任首場嘉賓肉麻互錫 Eason原來係安仔fans？

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Eason擔任許志安個唱嘉賓。

許志安一連3場《On StageLive演唱會於今晚開鑼，他先以全黑西裝，觀眾可以見到安仔的胸肌，唱出曾奪奧斯卡最佳動畫長片《玩轉極樂園》主題曲《Remember Me》的粵語版，為個唱揭開序。去到歌曲《學行》時，安仔換上色彩繽紛的歌衫，唱到一半的時候更邊唱邊除衫大晒麒麟手臂，令全場嘩聲四起。

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其後陳奕迅(Eason) 上台跟安仔一齊唱出《幸福摩天輪》、《從沒這麼愛戀過》。Eason表示很多謝安仔「叫我嚟玩」，安仔提到十幾年前曾邀Eason做嘉賓，Eason隨即稱當時自己「仆到嚟，我好記得！」他續說安仔打電話給他時，表示「我唔係請你做嘉賓，我係請你嚟睇。我覺得好正！你知我係歌手，有時演出好想某啲人嚟睇，你係好respect佢先會叫佢嚟睇！」安仔很多謝Eason到場，Eason表示在後台感覺像聽hi-fi一樣，「好老實講，其實你從來未試過跌出我最愛嘅top 3，唱得到有feel，唱歌最緊要有feel！」

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Eason又提到當年在佐敦德成街的錄音室，聽到許志安錄歌，Eason表示當時以為安仔會錄歌錄很久，但見到安仔只需要錄個多小時便輕鬆步出。他說︰「我好推介呢首歌，我先頭喺後台再聽，嗰首歌一定介紹比大家，叫《下次》！好有feel！」隨後大會奏出其中一段音樂。Eason指當時有問安仔為何這麼快錄完，安仔就答他說︰「有feel囉！」自始令他知道唱歌最緊要有feel。他又表示自己93年購入許志安的唱片，當時自己仍在讀書，並笑言當年沒有想過那張唱片是如此大，到最後更神奇變成他的朋友。安仔續指每次跟Eason傾偈時，每次都會被他打斷說話，之後Eason會不停表達自己想要表演的東西，全場大笑起來。最後二人相擁互相送上祝福，安仔更與Eason互相親吻對方的面頰。

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