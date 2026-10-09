荷李活專訪｜「邪神洛基」湯希丹斯頓孖威廉迪福征服巔峰 Genden Phuntsok無懼高海拔

由Apple TV推出的電影《登峰傳奇：丹增諾蓋》(Tenzing)描述1953年尼泊爾人丹增，懷著堅定的意志，成為史上首人登珠穆朗瑪峰的歷史故事。
導演Jennifer Peedom在新西蘭南面的高山取景，為安全起見，特意邀請61名專家和助手帶領攝製隊，當中領導者是六度成功攀登珠峰的科特(Guy Cotter)。劇組日前在比華利山的London Hotel舉行試影會，威廉迪福(Willem Dafoe)、「邪神洛基」湯希丹斯頓(Tom Hiddleston)接受訪問，飾演主角丹增諾蓋的Genden Phuntsok則以zoom參與其中。
人類必須尊重大自然
在西藏長大的Genden對高海拔地區不陌生，這些經驗有助他發揮角色。他說：「很多人一直想戰勝大自然，但尊重大自然才是最重要。當遙看壯觀的山脈和河流，頓時覺得自己十分渺小。在開拍前，威廉和工作人員都幫我練習英語對白，我亦跟村民練習高山民族雪巴人的口音，令演出更有說服力。幸好我在高海拔地方長大，較易適應高山環境。《登峰傳奇》這故事充分表達到當時社會的制度、階級觀念和嚴謹緊的攀山計劃，實在是很難得的故事。」他補充指工作人員在大風雪下供大家喝熱茶取暖，令他難忘和感動。
佩服導演攀山能力
威廉在片中演攀山專家約翰亨特(John Hunt)，他直言感榮幸。2015年他曾為導演Jennifer執導的紀錄片《高山上的雪巴人》(Sherpa)旁白，對方的攀山專業知識和工作能力令他很佩服。威廉說：「我翻看約翰筆下的一本書，寫得像日記一樣，令我加深了解他的思考方式，以及他作為軍人具備的紀律性，還有他如何克服攀山困難及挑戰。其他的角色則各自抱著不同的信念和野心來攀峰。這次拍攝讓我學會很多新知識，例如攝取特定食物的營養，對登山表現至關重要。」
唔敢攀「死亡地帶」
湯希丹斯頓片中飾演登山家艾德蒙希拉里。他也同意威廉學會新知識的說法：「學會真正掌握自己的健康狀況，身體在極冷天氣下會出現甚麼反應。雖然我們沒有攀到最高點、8,000米的「死亡地帶」，該處氧氣含量極低，體內細胞會死得很快。」Tom透露跟科特學懂了一些專業的攀冰山技術，包括用斧頭鑿出下一步。他又表示：「開拍前與劇組人員一起晨跑，既訓練體能，又培養士氣。有機會在雄偉的山脈上拍攝是一個榮譽，在山上會感到一種特別的平靜感。對我來說，阿瑪達布拉姆峰、馬納斯盧峰、馬卡魯峰、洛子峰等山脈，猶如是天賜的女神。」
Lilly Lui洛杉磯報道