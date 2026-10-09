荷李活專訪｜「邪神洛基」湯希丹斯頓孖威廉迪福征服巔峰 Genden Phuntsok無懼高海拔

由Apple TV推出的電影《登峰傳奇：丹增諾蓋》(Tenzing)描述1953年尼泊爾人丹增，懷著堅定的意志，成為史上首人登珠穆朗瑪峰的歷史故事。

導演Jennifer Peedom在新西蘭南面的高山取景，為安全起見，特意邀請61名專家和助手帶領攝製隊，當中領導者是六度成功攀登珠峰的科特(Guy Cotter)。劇組日前在比華利山的London Hotel舉行試影會，威廉迪福(Willem Dafoe)、「邪神洛基」湯希丹斯頓(Tom Hiddleston)接受訪問，飾演主角丹增諾蓋的Genden Phuntsok則以zoom參與其中。

人類必須尊重大自然

在西藏長大的Genden對高海拔地區不陌生，這些經驗有助他發揮角色。他說：「很多人一直想戰勝大自然，但尊重大自然才是最重要。當遙看壯觀的山脈和河流，頓時覺得自己十分渺小。在開拍前，威廉和工作人員都幫我練習英語對白，我亦跟村民練習高山民族雪巴人的口音，令演出更有說服力。幸好我在高海拔地方長大，較易適應高山環境。《登峰傳奇》這故事充分表達到當時社會的制度、階級觀念和嚴謹緊的攀山計劃，實在是很難得的故事。」他補充指工作人員在大風雪下供大家喝熱茶取暖，令他難忘和感動。