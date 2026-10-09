蔡楓華再為「剎那光輝唔係永恆」解話 親解事業走下坡原因

蔡楓華日前現身翁靜晶的YouTube節目《危險人物2.0》，接受翁靜晶訪問。翁靜晶指她跟對方逾40年沒有跟蔡楓華見面。大眾對蔡楓華的認識，除了曾是80年當紅歌、演員及節目主持人，便是他的外號「四大癲王」。 外間每次提起蔡楓華，便會聯想他於1985年《勁歌金曲》頒獎禮說了句「一個人一時嘅光輝，未必係永恆」是針對張國榮，導致其事業便走下坡。不過，早年他已次否認是那句說話而令演藝事業受創。他在節目中亦再次提及︰「我再澄清多次，我已經澄清咗好多次，不過都要再澄清，我從來未被任何機構或者節目封殺過，TVB，真係冇！」

他表示當年有監製要求他向一位歌星道歉，他就說不出口。他說︰「我覺得自己冇妒忌人，亦冇針對人，睇返啲片，有晒證據，我話一個人一時嘅光輝未必係永恆，我仲有嘢講，盧敏儀接咗我。仲有一樣嘢我可以澄清，當時我同盧敏儀都係睇緊一個衛星轉播過嚟嘅，冇人知嘅，而嗰10首得獎歌曲，一早我就知晒個結果，因為喺晒我袋裏面，主持人一早知道晒，盧敏儀拉伕上嚟，本來係俞琤，佢係拉伕上嚟，但係佢唔知。同埋好多電視上面嘅操作，有時得獎唔得獎，呢啲嘢我唔想講到咁白。」

他強調當年所謂講錯說話之絕不「兜踎」，蔡楓華就極力否認，更大爆：「1986年，我係最高收入嘅我話俾你聽，又有演唱會又有電影，唱片公司有加人工，嗰年係豐收年！」他強調真正使其事業陷入低潮的，是當時原本與「演唱會之父」張耀榮洽談好，唱片公司幫他出多一隻碟，去配合他舉行五場演唱會，但最終唱片公司CBS Sony不肯，令談判破裂。 「我當時收埋訂，訂都收咗廿萬！同陳柳泉（陳淑芬老公）、一個CBS總經理、一個我一齊開會，佢就話張生希望出一隻唱片support住我五場演唱會， 1988年，期就攞晒，紅館嚟㗎！但係CBS Sony唔肯出，我就同佢講，你怕事啫，唔緊要，我出錢，我自資，蝕咗就我嘅，但係都唔肯。咁我就有退意，想轉唱片公司，但係唔得。」