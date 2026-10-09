蔡楓華被黑社會30人圍打用鐵蓮花插隻右眼 翁靜晶誓要幫手討回公道

蔡楓華日前現身翁靜晶的YouTube節目《危險人物2.0》，接受翁靜晶訪問。翁靜晶指她跟對方逾40年沒有跟蔡楓華見面。他在節目中激罕脫下黑超，更自揭右眼視力永久受損，因為在2004年被黑社會襲擊，對方用鐵蓮花插右眼。 他提到1988年因為紅館演唱會開唔成，之後一直未能踏上紅館，當他再跟演唱會之父後張耀榮重新聯絡，對方在電視公開承諾會再為蔡楓華開十場、八場演唱會，結果引來一班得勢力人士。他說︰「香港有勢力人士就嚟搵我，你明白未？啲幫會人士嚟搵我，佢唔想呢件事發生，佢要保障佢轄下嘅人。」翁靜晶再問：「即係其實有一班唱歌嘅歌星，就係黑社會所控制，如果有十場八場演唱會，就寧願佢哋去好過你去，係咪咁？」蔡楓華只說：「你講到咁明顯，你驚唔驚呀？（翁：驚咩？我又唔使出去唱歌）我冇表示意見，我唔知，總之係咁。」

蔡楓華說︰「2004年又係為咗紅館，因為我知小鳳姐唱唔晒，諗住搵張生（張耀榮），點知又俾人圍。」翁靜晶續問有沒有報警，蔡楓華說︰「你真係問嚟都多餘。」他表示當時被30多人圍打：「佢哋有計劃、有組織、有預謀，嗰時我住偏僻地方，佢哋搵個人嚟話『蔡生，呢排有個男人嚟搵你，問你住喺邊。』首先俾咗一個錯覺你，覺得屋企唔安全，嗰晚我喺澳門，去威尼斯人，唔係賭錢，係想去搵一個Entertainment manager，嗰晚我已經知道危險，因為我返嚟嘅時候，遇到啲的士司機架架都係嗰啲人，我上到去已經驚，就諗住上深圳避一避。」

他續說︰「上嗰啲巴士，離開咗，後面有七、八個古惑仔喺度唱《絕對空虛》，跟住我一齊上，過咗關之後去到嗰個位，佢哋就響朵，話『我哋係邊度，你搵邊個同你做紅館呀？』我話『張耀榮先生，得唔得？』佢哋唔敢郁手，到我上咗的士，睇吓佢哋會唔會跟住我，冇吖，去一去桑拿地方，諗住睇吓有冇事，一出返嚟，30幾人等我！喺深圳出面等我，喺深圳打我！」 他指自己因這次而有創傷性青光眼，右眼視力永久受損：「大佬，用鐵蓮花插隻右眼，你知唔知？如果打低少少我呢度爆咗！」他表示當時返香港再到屯門醫院縫針：「我返嚟即刻去咗醫院，嗰時啲CID擺明車馬，話蔡生唔適宜落口供，佢寫嘅全部都係大陸嗰一半，香港嗰一半冇嘅，跟住佢睇都唔睇，就俾返封信，我話係common assault（普通襲擊），我就寫返封信話唔係。」