第四幕｜馮德倫成金馬遺珠感失望：楊偉倫霸咗個位 男神唔係袁澧林杯茶 爾冬陞信港片低潮將過

百老匯電影中心30周年特備節目「電影中心三十」昨晚(8日)於油麻地舉行開幕禮，由馮德倫、袁澧林、胡杏兒及周秀娜主演的《第四幕》，以及鍾雪瑩、楊偉倫(阿卵)主演的《善男信女》，獲選為開幕電影，兩套作品在金馬獎亦獲提名。其中《善男信女》更獲9項提名，包括首次角逐金馬影帝的楊偉倫；而《第四幕》則獲最佳女主角和最佳原創劇本兩項提名，男主角馮德倫被評審列作遺珠入圍者。

兩位男主角齊齊現身開幕禮，《第四幕》監製率領馮德倫、袁澧林、楊偉倫、伍詠詩介紹電影及角色，馮德倫演舞台導演兼演員，他形容是中年男人救贖的故事。談到最大挑戰時，Stephen自言是欠缺舞台劇經驗，接著轉身望向旁邊的楊偉倫，幽默地說：「唔似呢位金馬準影帝，所以今晚唔係咁想見到你……」阿卵連聲表示，「唔好意思，都係大家俾面！」楊偉倫演劇團經理，他笑言，「最主要係同Stephen唱反調，但戲裡無需舞台演出。」袁澧林與馮德倫有不少戲中戲，極具爆發力，她感謝導演王德健，「發掘我除咗小白兔，我都好適合做大灰狼。」伍詠詩自言是戲中的幽默擔當。

爾冬陞與馮德倫、袁澧林受訪，Stephen形容《第四幕》是罕有的劇本，「套戲剪咗出嚟後，比我想像中商業。」爾冬陞直言，「睇劇本係要皺住眉頭，單看文字很複雜，拍出嚟嘅效果較好。」Angela被問到對住男神Stephen演戲的感受時，爾冬陞即代答：「都唔係佢杯茶。」Stephen追問：「係咪歉我太老？」Angela夾在中間有點不知所措，爾冬陞續說，「其實同佢唔係太熟，只係睇佢眼神嘅感覺。但我同Stepehn有私交，一齊出去食飯，發覺無論咩年齡層的女性，視線都會喺佢身上，因為佢無以前咁脂粉，好多女性留意佢，有啲似我50歲嗰陣。」Angela被再三追問下答道，「係好正，但咁啱、碰巧未必係我個人杯茶。」Stephen再追問喜歡甚麼茶，她笑言未出現，「大家可以俾唔同嘅茶我試……」接著投降求救。

談到繼4年前的《窄路微塵》後，再入圍角逐金馬影后，袁澧林直言，「其實都威威地，真係幾開心。」她感謝自編自導的王德建，給她度身訂造的可發揮角色。她表示公布名單當日沒有看直播，因為身在澳門街頭，收到經理人訊息才得知入圍。對於獲評審讚演出有爆炸力，Angela難掩喜悅之情，但又擔心劇透，爾冬陞補充，「最後個爆炸力，就係第四幕。」

另一邊廂的馮德倫未能入圍角逐金馬影帝，問到是否有點失望時，他笑言：「何止少少，你(Angela)無喊我喊，我喊緊，得知你有入更加喊得嚴重，仲要知道阿卵入咗，然後我無入，更加傷心，今日見到佢，撩返起就更傷心；爾冬陞監製嘅戲，入圍係基本，我連基本都無！」爾冬陞冷靜回應，你忘記一樣嘢，我係旺女明星！」Stephen恍然大悟。 對於評審團主席聞天祥指是遺珠之一，形容他展現極具張力又沉穩的演技，他聞言：「咁先慘，即係差啲啦，咪就係阿卵霸咗個位。」評審又指「讓片中的3個女人跟他產生糾結，這樣帥真的是有必要！」爾冬陞慨嘆，「就係咁，影響咗票數囉！」對於舒淇首次執導的《女孩》獲10項提名，他大讚老婆好叻，有信心她獲讚。問到舒淇可有安慰時，Stephen擰頭：「梗係無，我匿喺廁所喊，哈哈！」爾冬陞舉手自言有發短訊安慰，「我話幫佢改名叫遺珠。」Stephen笑謂：「都開心嘅，嗰時伸咗半隻腳出騎樓，好彩收到短訊。」鬧笑過後，馮德倫認真表示，曾做過金馬評審，絕對公正，「只有講返句繼續努力。」

談到今屆金馬獎有多齣香港電影入圍，可說是對業界的鼓舞，爾冬陞認為難一概而論，視乎每年的角逐的片種和機緣。至於不少入圍電影都是新導演的作品，他認真表示，「對香港新一代導演編劇同工作人員係有信心，因為過去幾年遇到困境，我哋有段時間成日俾人話拍四字電影，我都監製過《白日之下》、《年少日記》，佢哋初出道無機會拍警匪、古裝片，但佢哋好處係可以喺身邊搵題材，但亦都係首部劇情資助，俾佢哋可以起步，喺困難裡面先學到嘢。」他以《第四幕》為例，唔超過45位工作人員，「返番以前九十年代香港拍戲，獨立製片嘅精神，一個人做幾樣嘢，非常高效率。而家香港公司拍戲少咗，希望可度過低潮，因為受內地巿場影響，好簡單係資金問題，我覺得低潮會過，相信明年有多啲投資方或老闆支持，明年一定可以起嚟。」