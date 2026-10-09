黃霑肺癌主刀醫生嚴秉泉患柏金遜封刀 情況越來越差試過一日跌倒幾次

方東昇、黃曉瑩及李嘉嘉再度攜手炮製的《醫生，你有病？》昨晚播出的一集找來已故填詞人黃霑肺癌主刀醫生、心胸肺外科專科醫生嚴秉泉。2004 年大球場舉行追思會，悼念「一代鬼才」黃霑離世，嚴秉泉醫生在會上聲淚俱下，惜別故友。嚴醫生大約十年前確診外科醫生致命傷—柏金遜症，這位亞洲胸肺科微創手術先驅被迫封刀：「想要放下，就徹底放下」、「我是喜歡用手的人，如果做不了手術，我寧願不做醫生。」

醫生坦言不開心一定有，但他全憑阿 Q 精神應對：「我控制不了有沒有柏金遜，我已經有，我唯一能控制，是如何面對這件事，選擇不生氣很好，我會視作自我修行，我不介意別人叫我阿 Q」、「我不想浪費時間做一些沒意義的事，或者因為我自己是醫生，我知道這個病有很多人會經歷，如果我沒有這個病，可能有其他 ABCD 餐，總要挑一個，不能不吃。（ABCD 餐，這是 P 餐（柏金遜英文 Parkinson's）） 對，人生很多事都要『硬食』，你沒得選擇。」反而身邊朋友更替嚴醫生難過：「我身邊的人接受不了，他們比我更接受不了，好朋友覺得我很慘，覺得為甚麼你做醫生那麼成功，突然又做不了。」

柏金遜是慢性腦神經衰退病，患者全身肌肉包括聲帶及眼瞼會逐漸失調，嚴秉泉確診第五年浮現，情況越來越差：「手腳僵硬，沒那麼靈活，動作很慢，手震，眼睛經常閉起，或聲音越來越小」、「我一天跌倒幾次，睡不了，每天只能睡兩、三小時」，更試過在中環過馬路時突然病發「凍步」：「突然停下來，無緣無故，真的會停下來。」 儘管聲音變得沙啞無力，面部表情未能控制自如，手腳活動能力受影響，嚴醫生絕不害怕或失意，皆因他專注的是擁有的東西：「我已經知道會越來越差，但我不會為此不開心，很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多。」配副眼鏡都要「左圓右方」的嚴醫生，本著「做人不用那麼死板」的精神，將醫生袍由手術室帶到畫室做畫家袍，克服身體各種衰退，畫出更美麗的第二人生。