許志安紅館演唱會頭場感動落淚 愛妻Sammi拉隊入後台集郵

許志安一連三場《On Stage》演唱會昨晚在紅館開鑼，他先以全黑西裝登場，以《玩轉極樂園》粵語版主題曲《Remember Me》揭開序幕，緊接的《雨後陽光》及《向全世界說愛你》亦瞬間點燃全場氣氛，不少樂迷已跟著唱。
這次演唱會對許志安來說意義重大，不但是他相隔11年後再度以個人姿態踏上紅館舞台開騷，更是他入行40周年的重要里程碑。安仔全晚唱出多曲經典金曲如《男人最痛》、《爛泥》、《世紀末煙花》及《心血》等，並請來陳奕迅（Eason）任首場嘉賓，跟安仔一齊唱出《幸福摩天輪》、《從沒這麼愛戀過》。
大唱金曲
到了演唱會尾聲，安仔再次與大家分享：「今晚最後一首歌，我好鍾意呢首歌，因為佢好似係一個結束，但亦係一個開始。希望今晚可以帶畀大家一個美好回憶。」隨後唱出《一千次日落》。安仔再踏紅館，觀眾的熱情依舊不減，首首歌曲皆全場大合唱。這份震撼讓安仔忍不住邊唱邊流下男兒淚，感性與首場觀眾作別。怎料他剛落台、除下耳機，便聽到全場此起彼落、震耳欲聾的 encore 聲。滿滿熱情令安仔決定再度折返上台，感動地說：「點解你哋未走嘅？我冇準備到歌⋯⋯鼻涕都未抹完，多謝你哋，真係好感動！」安仔兩度encore，他先獻唱《昨遲人》、《愛你》、《唯獨你是不可取替》等名曲，之後再即興送上《一家一減你》及《星河感覺》兩首歌曲，全場觀眾築起閃爍燈海，將紅館化作一片淚光與星海。在每一位觀眾、每一顆光芒的陪伴下，安仔再度眼濕濕，為首場演唱會劃下極盡感人與完美的句號。
許志安第一場亦有不少圈中人捧場，除了愛妻鄭秀文（Sammi）低調捧場外，還有梁漢文、蘇永康、張衛健、周柏豪、車婉婉、胡杏兒、「阿Sa」蔡卓妍、衛蘭、曾志偉、王君馨、泳兒、徐淑敏（徐菁遙）等亦是座上客。安仔以個人姿態重返紅館開首場個唱順利完成，Sammi在完騷後帶領衛蘭、衛詩、鍾舒漫、王君馨、泳兒到後台跟主角合照留念，安仔輕搭Sammi膊頭，並擺出勝利手勢，恩愛又甜蜜。