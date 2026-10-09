許志安紅館演唱會頭場感動落淚 愛妻Sammi拉隊入後台集郵

許志安一連三場《On Stage》演唱會昨晚在紅館開鑼，他先以全黑西裝登場，以《玩轉極樂園》粵語版主題曲《Remember Me》揭開序幕，緊接的《雨後陽光》及《向全世界說愛你》亦瞬間點燃全場氣氛，不少樂迷已跟著唱。

這次演唱會對許志安來說意義重大，不但是他相隔11年後再度以個人姿態踏上紅館舞台開騷，更是他入行40周年的重要里程碑。安仔全晚唱出多曲經典金曲如《男人最痛》、《爛泥》、《世紀末煙花》及《心血》等，並請來陳奕迅（Eason）任首場嘉賓，跟安仔一齊唱出《幸福摩天輪》、《從沒這麼愛戀過》。