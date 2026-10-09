許廷鏗自爆牙醫診所日接20病人 透露如何霸氣回應不禮貌粉絲

許廷鏗（Alfred) 入行多年一直同時兼顧歌手與牙醫工作，今年9月底他更於北角投資全新牙醫診所。近日，他接受YouTube頻道MinatoTV《酒精路跑》訪問，除大談行醫點滴，更對於外界盛傳他做牙醫「好Hea」、每日只睇幾個症，他即場澄清：「點維生呀？我今日都整咗差唔多20個病人啦」，直言非常忙碌。
免費教護齒心得
許廷鏗又在節目中免費分享護齒知識，提醒大家飲完碳酸飲品後，例如咖啡、茶，不要馬上刷牙，反而應該等一會或以清水潄口：「因為呢d酸性會將牙齒pH值降低，如果馬上刷牙，就會擦走軟化咗嘅琺瑯質，牙齒就會越擦越蝕。」他亦提到美白牙膏並非人人適用，因每人牙齒狀況不同，用錯隨時傷及琺瑯質。許廷鏗更透露近日有病人要求種牙後，在牙齒上用雷射簽名，令他猶豫應否接單。
談到求診者中部分是歌迷，他坦言歌迷「醉翁之意不在酒」，但大多都尊重診所環境，事後才會問：「可唔可以影張相呀？」許廷鏗雖然表示歡迎合照，但就分享一次遭不禮貌對待的經歷，他指曾於放假時乘搭扶手電梯被途人要求合照，他答應了，只是要求對方不要將素顏照放上網，豈料對方竟稱：「我唔擺上網，我影嚟做咩呀？」他隨即霸氣回絕：「咁你咪唔好影囉！」他強調人與人之間應有基本尊重。