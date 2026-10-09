關淑怡昏迷兩星期靠意志奇蹟甦醒 最新狀況曝光復出機會微

現年60歲的樂壇天后關淑怡，去年10月被發現在寓所暈倒，緊急送院搶救，有傳心臟出現問題，情況一度危殆須入住ICU。其獨生子關浚賢從美國趕返香港，與外公一同守候，更被傳媒拍得在病房外抱膝痛哭，場面令人心酸。經逾半個月搶救，關淑怡終脫離危險期。今年5月，有知情人士透露她狀況大致良好，正平安地在家靜養，並指：「她都算很堅強，昏迷咗兩星期，奇迹地甦醒，算叻女，現在只祈求身體健康、生活愉快。」然而，近日再爆出關淑怡最新狀況，指她雖慢慢康復，但體能與精神已大不如前，需長期留家休養，復出機會極微。

粉絲放下心頭大石

有網民在社交網透露關淑怡最新狀況，並指她當日全靠頑強的生存意志奇蹟甦醒，「差不多一年，Shirley的身體慢慢康復中，但始終不及從前健康。她入院時已曾經昏迷差不多兩星期，奇迹甦醒，全靠醫護人員盡力搶救和悉心照料外，最緊要全靠Shirley生存意志力，她的生存意志力很頑強。現在她在家裏長期休養，因尊重Shirley的私隱，暫時透露咁多，相信Shirley將來復出很微。願Shirley日後生活愉快。」李蕙敏亦有留言表示：「God Bless her!」大批歌迷得知關淑怡平安後都鬆一口氣，並留言送上祝福：「知道佢好，咁就已經ok了！」、「好好休養」，更有人認為：「她健康就好，不用復出，娛樂圈生態對她影響太大。」、「千祈唔好復出，好好靜靜過生活。」