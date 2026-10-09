善男信女｜楊偉倫首提名金馬影帝似腦霧 唔敢睇齊常客鍾雪瑩 戥朱栢康新戀情開心

由鍾雪瑩、楊偉倫領銜主演的香港電影《善男信女》，在今屆金馬獎獲得9項大獎提名，包括最佳劇情片、最佳男女主角等，成為本屆獲得最多提名的香港電影。自編自導的楊兩全昨晚(8日)與男女主角、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如等，亮相由百老匯電影中心主辦的「電影中心三十開幕」開幕典禮。楊兩全指故事取材於一段網絡短片，片中一位菜檔嬸嬸和阿叔初時口角，繼而動武，「點解咁小事就鬧晒交打晒交，但我覺得背後係佢哋生活同工作嘅積累，去到呢條短片爆出嚟，呢啲小衝突可以反映整個社會或時代嘅某啲狀態。」故此撰寫劇本反映都巿人的心理狀態。

懵然不知入圍 各自各精彩 《善男信女》入圍最佳男女主角和最佳女配角，楊偉倫(阿卵)、鍾雪瑩和彭秀慧原來對懵然不知，大會宣讀提名名單時，各自各積彩。楊偉倫是導演眼中的不二之選，憑此片首次入圍金馬影帝提名，他憶述當時正準備舞台劇《大死撐日》演出，當時化妝間有人正在睇宣讀名單的直播，突然衝過來向阿卵說：「你入咗！金馬入圍！」他自言事前不知已報名，但未及反應，「我真係load唔到發生咩事，好似腦霧咁。」他自爆久久未能消化喜訊，「發緊夢咁，喺屋企樓下行咗幾個圈。」沉澱情緒後，深感榮幸，「因為唔係我做開嘅角色，因我覺得好多人都可以演，我好多謝導演揀我，而又入圍被提名，對演員嚟講係一個肯定。」

驚聞麥沛東撞樣阮經天：佢盲㗎？ 問到可有信心與金馬影后鍾雪瑩睇齊，阿卵答道，「我唔敢睇齊，因為佢係常客嘛！我新仔嚟啫！」談到馮德倫自言失落提名，見到入圍的阿卵更傷心，他一度語塞，「謝謝賞識。」他認真表示，對手強勁，包括《狂忘警探》的阮經天，接著話題扯到麥沛東身上，麥東曾在舞台劇中自言跟阮經天撞樣，阿卵聞言一臉驚訝：「佢真係咁講？佢盲㗎？我同佢做咗咁多年朋友，估唔到佢近視咁深，我諗佢有少少想像錯誤，我要重新認識佢。」兩人已有一段時間沒合作，彭秀慧笑問：「係咪佢變咗樣你唔記得。」

彭秀慧感恩演員身份獲認同 鍾雪瑩亦表示沒有看直播，當時正在執屋，但最開心是《善女信女》入圍最佳劇情片，因為影片已先後亮相多倫多、夏威夷、平遙及蘇黎世等多個國際電影節，如今金馬提名再多一個肯定。彭秀慧導演則首次獲電影最佳女配角提名，她自言當日開會沒有看電話，直至散會收到多個「恭喜/Congratulations」的訊息，仍不知到底發生甚麼事，於是她上網搜尋金馬獎報道，才知道自己入圍，「成件事好迷糊但好感恩，因為第一次，無諗過自己以演員身份，出現提名名單，過往都渴望自己嘅作品出現喺其他頒獎禮，無諗過仲可以演員身份被見到。」她坦言對手強勁，包括《陽光女子女唱團》的翁倩玉，故抱輕鬆心態，盼望能見證團隊獲獎。