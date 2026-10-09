李家鼎透露近況談家事即收起笑容 肥媽自爆物色老人院俾家人詐型

李家鼎早前鬧出家變風波，經前妻施明在今年3月離世後，鼎爺與長子李泳漢驚爆不和，鼎爺更公開泳漢苛索惡行，並 公開留言錄音，父子關係決裂。

今日，鼎爺現身將軍澳TVB電視城，為全新飲食綜藝節目《美食強人》出席記者會，並聯同肥媽Maria Cordero一同受訪。鼎爺受訪時中氣十足，他否認今天是正式復出，日前已為《美食強人》進行錄影，並帶點勞氣說：「不嬲都想做多啲嘢啦，唔係復唔復工，你有嘢俾我做咪返嚟囉，你冇嘢俾我做返嚟做咩？係咪先？」問到他身體如何？鼎爺即答：「OK！托賴！」他自言有做運動，大讚獲得細仔泳豪及細新抱Agnes悉心照顧，現在盡量多吃東西，一日食三餐吸收營養，再次強調細仔及細新抱對他很好，並冧爆透露泳豪有空就陪他去周圍食好西，旁邊的肥姐即表示：「恭喜你，呢樣好緊要。」肥姐透露下個月會與鼎爺再有新節目，有別於《美食強人》只歎美食，到時兩人要為下月開拍的新節目展示廚藝，鼎爺已獲通知開始預備菜式，肥姐指公司應該不會令鼎爺太辛苦，鼎爺則指知道自己體力，會量力而為。當有記者提起施明，原本開懷大笑的鼎爺立即收起笑容，並說：「嗰啲唔好問啦好唔好？」搖頭表示不想回應任何家事。