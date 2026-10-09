紅白｜蘆田愛菜22歲再登《紅白》舞台 堺雅人孖二宮和也「兄弟檔」任大會司儀

日本NHK電視台年度音樂盛事第77屆《紅白歌唱大賽》，將於大除夕晚上舉行。大會今日（9日）公布主持陣容，起用日劇天王堺雅人、嵐成員二宮和也、童星出身的學霸女星蘆田愛菜組成嶄新的司儀配搭，並公開三位司儀的宣傳海報。

7歲站《紅白》舞台 今次是二宮和也相隔九年、第二度擔任《紅白》主持，出名演藝精湛的堺雅人過去主持經驗不多，只曾在2015年及2023年度《紅白》擔任評判工作，他坦言收到邀請時簡直是難以置信。不過，今次與二宮和也拍住上，兩人在話題劇《VIVANT》中扮演兄弟，如今以「兄弟檔」主持《紅白》令他打下強心針，堺雅人表示：「二宮是值得信賴的弟弟，我很尊敬他。雖然這是我第一次和蘆田愛菜合作，但我相信一定會很精彩！我非常期待與他們合作，也會依賴他們。」