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娛樂
出版：2026-Oct-09 16:00
更新：2026-Oct-09 16:00

紅白｜蘆田愛菜22歲再登《紅白》舞台 堺雅人孖二宮和也「兄弟檔」任大會司儀

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蘆田愛菜、堺雅人、二宮和也齊任今屆《紅白歌唱大賽》的大會司儀。

日本NHK電視台年度音樂盛事第77屆《紅白歌唱大賽》，將於大除夕晚上舉行。大會今日（9日）公布主持陣容，起用日劇天王堺雅人、嵐成員二宮和也、童星出身的學霸女星蘆田愛菜組成嶄新的司儀配搭，並公開三位司儀的宣傳海報。

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堺雅人與二宮和也在話題劇《VIVANT》中扮演兄弟，今次在《紅白》再度結緣。

7歲站《紅白》舞台

今次是二宮和也相隔九年、第二度擔任《紅白》主持，出名演藝精湛的堺雅人過去主持經驗不多，只曾在2015年及2023年度《紅白》擔任評判工作，他坦言收到邀請時簡直是難以置信。不過，今次與二宮和也拍住上，兩人在話題劇《VIVANT》中扮演兄弟，如今以「兄弟檔」主持《紅白》令他打下強心針，堺雅人表示：「二宮是值得信賴的弟弟，我很尊敬他。雖然這是我第一次和蘆田愛菜合作，但我相信一定會很精彩！我非常期待與他們合作，也會依賴他們。」

現年22歲的蘆田愛菜，曾以國民童星姿態站上《紅白》舞台，早於2011年便以7歲之齡拍住鈴木福成為出場歌手，當時愛菜更創下《紅白》史上最年輕出場歌手之紀錄，今次肩負重任，她稱：「很驚訝獲委以重任，雖然這是我第一次與堺雅人合作，但一直很想近距離跟他學習，很高興能與他共事。我從小就經常在綜藝節目與二宮合作，他作為主持人經驗豐富，讓我感到非常安心。在他們的幫助下，我一定會盡力做好主持工作。」至於本年度紅、白兩組的出場名單，將於下月公布。

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