關智斌無意向Steven追債 阿Sa新居被公開代好友抱不平

關智斌（Kenny）昨日（9日）現身中環新海濱Central Yards臨時行人通道，聯同職業拳擊運動員曹星如、名古屋亞運港隊第一金得主、武術運動員沈曉榆等出席《博愛中環繞慈善跑2027》記者會。 今次出席慈善跑活動， Kenny在活動上分享自己的跑步和運動心得，被問將來會否挑戰全馬，Kenny直言想試，現已報讀課程測試耐力。雖然近年有參加HYROX，但他解釋全馬與HYROX是天淵之別，前者講求耐力及技巧，後者則注重爆發力與心肺功能。談到早前HYROX賽事有運動員發生失禁事件，Kenny透露亦有留意消息，慶幸自己未曾在比賽中遇到。

圈中好友蔡卓妍（阿Sa）日前遭地產經紀在網上發文爆料，指她租住東半山頂樓相連單位，Kenny回應事件直斥離譜，並謂：「其實一直都知會有啲咁嘅情況，好似我之前住嗰啲單位，我記得嗰時住嘅屋苑，直程嗰啲朋友同我講話啲經紀係逐個指呢間屋係邊個住，我覺得呢個係一個操守問題，我覺得大家雖然都知可能會咁樣做，但係佢好似係網上講出嚟，如果去到上網講出嚟，就的而且確影響咗其他人。」Kenny剛完成廣州演唱會的，感謝Twins和鄭希怡（Yumiko）擔任嘉賓，他大讚Yumiko習慣每日食幾隻雞蛋兼做三小時運動，意志力非常驚人。