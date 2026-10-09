Edan孖隊友打邊爐 Jer獲封「Vivienne柳」兼被嘲自戀

MIRROR迎來成軍8周年，除宣布將於12月假亞博舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，早前亦已完成新團綜《MIRROR ACE》的拍攝。向來「搞笑擔當」的Edan（呂爵安）昨日（8日）就在社交網分享錄影期間的幕後趣事。

控訴「 Vivienne 之亂」

Edan在社交網上載一張飯聚的合照，相中見他與Anson Lo、Jeremy、Jer及Stanley 等成員難得齊聚一堂，枱面放滿飲品和食物。Edan以「Vivienne之亂」為題，

指在8月16日拍團綜期間發生了一場「口裏說不，身體卻很誠實」的事件。他笑言當日難得早收工，提議去打邊爐，各人都和議，惟Jer以疲勞及無胃口為由拒絕，但經眾人游說後終勉強答允，豈料到達餐廳後，Jer卻即食慾大振瘋狂點餐，相當有衣食，將食物「中飽私囊」。Edan笑指：「因其行為和某劇集中的角色『Vivienne』極度相似，後人為了歌頌柳氏，為其冠上美名『Vivienne 柳』，史稱『Vivienne 之亂』」。雖然Edan未有開名，但估計他所指的「Vivienne」是TVB劇集《老表，你好hea！》中由陳嘉佳（細細粒）飾演的周麗敏。