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娛樂
出版：2026-Oct-09 18:30
更新：2026-Oct-09 18:30

吳卓羲符合晒張曦雯擇偶條件 兩個隨時拉埋天窗

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吳卓羲跟張曦雯獲網民一致看好。(娛樂組攝)

吳卓羲(Ron)與張曦雯因為拍攝《璀璨之城》而傳出緋聞，昨日二人現身記招時，Ron的眼神非常溫柔，而且表情多多，影合照時更輕撫女方的纖腰，二人全程都是笑住做訪問，而且更沒有否認緋聞，互讚對方，期間Ron更出動電眼攻勢，令Kelly笑得非常甜蜜。

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不少網民都大讚RonKelly非常合襯，回顧Kelly昔日訪問，發現吳卓羲多個條件都訪問她的擇偶條件。今年3月，向來行不婚主義的Kelly表示心態有所改變，更坦言有些心急，希望可以找到合適的另一半照顧她，更直認當時身邊出現追求者。回顧過去訪問，Kelly曾列出多個條件，而吳卓羲近乎全中女方要求。

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雖然Kelly上一個男朋友是外籍人士，但她曾表示仍以華人為首選，因為大家的家庭觀念會相近，又可以跟她的父親溝通到，最重要是識廣東話。她又曾笑言自己好膚淺，靚仔便可以，更不介意另一半的收入少過她。由於Kelly身高是1.75米，她曾指希望另一半要高過自己，所以1.8米的吳卓羲已經符合了Kelly所說的條件，會廣東話、靚仔、夠高，而且吳卓羲本身除了幕前工作外，也有經營寵物食品生意。

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吳卓羲身高1米8，而且外貌不錯，又會廣東話，非常風趣，全中張曦雯的要求。(娛樂組攝)

此外，Kelly講過希望另一半喜歡笑，會說笑話，最重要是鍾意小動物，作為她的另一半最好要幫手「執屎執尿」，「要同屋企人close，因為代表佢都會同屋企人close，孝順。」吳卓羲屋企的貓貓有十多隻，而且對小動物非常有愛心，更是圈中出名的孝順仔。至於打機，她就認為男仔都鍾意打機，剛巧吳卓羲昨日在訪問中雖然自認科技白痴，但言談間也透露了他對打機有一定程度的了解。可見吳卓羲在各方面都中晒女方要求。

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至於吳卓羲的擇偶條件，他曾指首要孝順、細心體貼、性格獨立、與老人家相處不怕煩，這些亦是Kelly全都符合。他亦特別提到希望另一半不要做跟得女友，即是另一半跟他到片場，看到他拍親熱戲也不會感到不悅，剛巧Kelly是圈中人，自然更明白這個道理。他亦透露如找到合適對象，不排除會結婚，而Kelly亦有此意，二人難怪一拍即合。

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