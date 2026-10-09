陳豪識用八達通但仲未知放題係咩 龔嘉欣等視帝俾金句

陳豪、龔嘉欣出席TVB美食節目《美食強人》宣傳，由於今次節目還有不少大廚參與點評不同食物，陳豪表示很開心節目獲飲食界支持，而龔嘉欣就稱沒想過一眾大廚會在節目中樂意分享自己的技巧。她又提到陳豪在節目不停搞gag，發現他為人愈來愈幽默。他們又指經過今次節目，啟發到如何更有效定位自己的飲食生意。

早前蒙嘉慧做訪問指，因為陳豪一句「放題」而令她決定要好好領悟人生。陳豪竟表示至今仍不太明白甚麼是放題。龔嘉欣表示自己有努力解釋，奈何陳豪表示仍不了解，相信要找天跟他去食一趟比較好。陳豪說︰「我到依家都唔知可以去邊度食到放題！」他直言最高峰時試過一年拍110集，不停拍。他說︰「我哋嗰陣真係唔驚無劇拍，只係驚無命拍，呢頭拍完，其實都知下一套再下一套係咩，啲行程排到好滿！」

他亦承認因為長時間拍攝，令到自己的確會有些脫節及分裂。由於林峯早年曾表示不知道可以用八達通搭港鐵，當問到陳豪會不會因為「脫節」而不會用八達通，他隨即拿起手機拍向記者鏡頭，更模仿八達通「嘟」一聲的音效。