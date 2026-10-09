劉洋首入紅館睇演唱會超開心 李金凱諗頭多多計劃開工作室

劉洋、李金凱出席TVB美食節目《美食強人》宣傳，他們表示早前到順德一間餐廳探店時，遇上有旅行團，這些人更一眼認出二人，最後令他們的探店活動變成拍照大會。

李金凱坦言試過為了想試吃一間餐廳，於是跟家姐坐車去，而且味道不錯，感覺很滿足。劉洋本身在內地經營餐廳，他表示其食店是很有特色，引來很多網紅、食客到來。問到會否考慮在香港開分店，他表示未有計劃，坦言在香港吃辣的人不多，而且所謂的辣也不是正宗。