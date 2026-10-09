劉洋首入紅館睇演唱會超開心 李金凱諗頭多多計劃開工作室

劉洋、李金凱出席TVB美食節目《美食強人》宣傳，他們表示早前到順德一間餐廳探店時，遇上有旅行團，這些人更一眼認出二人，最後令他們的探店活動變成拍照大會。
李金凱坦言試過為了想試吃一間餐廳，於是跟家姐坐車去，而且味道不錯，感覺很滿足。劉洋本身在內地經營餐廳，他表示其食店是很有特色，引來很多網紅、食客到來。問到會否考慮在香港開分店，他表示未有計劃，坦言在香港吃辣的人不多，而且所謂的辣也不是正宗。
早前二人結伴去看譚詠麟演唱會，他們表示很開心可以睇到偶像的個唱，而且是抱住學習心態去看。李金凱直言見到偶像可以連續做十場，唱足3個多小時演繹逾40幾首歌，深感佩服。劉洋就表示自己是首次去紅館睇譚詠麟，「我細個好鍾意佢！我係第一次喺紅館睇，我睇咗2次！其實我有少少遺憾，因為我買咗2場都係下半場，但冇買到上半場，但發現下半場歌單都唔同，都好開心！」
李金凱早前透露有意開工作室，他盼年底成事，他表示工作室主力拍片、拍節目，內容會圍繞音樂、人物訪問及美食。他坦言有很多構思，當中也想拍一些旅遊blog。他表示只是初步計劃，「唔想浪費咁多人支持，資源，亦都想大家睇到我哋做嘢。如果你哋知道我哋偷懶、無所事事都會唔開心，所以要積極啲！」劉洋續說︰「我哋希望可以把優點展示出嚟，令香港朋友喜歡我哋！」