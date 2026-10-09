《大地恩情》監製李兆熊病逝享年89歲 太太王心慰：以為昨日可出院

資深製作人、兼TVB金牌監製王心慰的老公李兆熊昨日（8日）離世，享年89歲。王心慰接受傳媒訪問時坦言傷心不捨，透露老公因器官衰竭離世。她表示李兆熊近年患有肌少症，自己2024年退休後一直專心照顧他，中秋節期間老公再度入院，原以為昨日可以出院，未料周一醫生發現其血液出現抗體及溶血症，最終病情急轉直下。李力持亦在微博公布消息：「剛驚悉：李兆熊先生昨天離世。兆熊哥一路好走，感恩在當年在亞洲電視得到你的教導提攜，真誠盡責永記於心」

經典作品無數 李兆熊出身演藝世家，爸爸是粵語片名導李晨風，媽媽為資深演員李月清，他自幼接觸演藝圈，早年曾當童星。1960年代他轉型幕後工作，擔任編劇，經常與爸爸合作，拍過《金粉世家》、《蘇小小》及《李後主》等文藝佳作。1973年他加入麗的電視，其後更升任監製，他監製的經典劇集包括《電視人》、《變色龍》、《浮生六劫》及《大地恩情》系列，其中《大地恩情》收視強勁，大幅領先，令TVB首次腰斬同期劇集《輪流傳》，成為香港電視史傳奇之一。