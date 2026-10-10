臉紅的思春期BOL4重返香港 攜巡演12.5東蒲開唱

回顧十年作品脈絡

《2026-2027 BOL4 CONCERT TOUR 〖Red Square〗》以「回顧與前行」為主軸，透過把時間線與情緒線交織的舞台敘事，帶領LoBoly回到曾經一起聽歌、一起心動的瞬間；同時亦把未來活動藍圖融入演唱會章節之中，讓「走過的路」與「即將前往的方向」在同一晚完整呈現。

演唱會名稱《Red Square》具有鮮明象徵；「Red」代表臉紅的思春期一直以來的標誌色彩，也象徵青春、悸動與熱度；「Square」則象徵這十年間逐步構築的音樂世界，以及與LoBoly交流與相聚的場域。當「Red」遇上「Square」，不只是一個名字，更像是一個把十年旅程濃縮成「可被走進去、可被一起分享」的音樂空間，讓彼此在同一個廣場裡再次相遇。