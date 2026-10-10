臉紅的思春期BOL4重返香港 攜巡演12.5東蒲開唱

出道10周年的韓國音源強者BOL4（臉紅的思春期），宣布將於12月5日於東蒲胡李名靜體育館舉辦專場演出，事隔近兩年再度與香港LoBoly（粉絲名）相聚，票價分為港幣$1,488(VIP)、$1,088、$588三種，門票將於10月20日（星期二）下午1點在OFFGRID、大麥網公開發售。
回顧十年作品脈絡
《2026-2027 BOL4 CONCERT TOUR 〖Red Square〗》以「回顧與前行」為主軸，透過把時間線與情緒線交織的舞台敘事，帶領LoBoly回到曾經一起聽歌、一起心動的瞬間；同時亦把未來活動藍圖融入演唱會章節之中，讓「走過的路」與「即將前往的方向」在同一晚完整呈現。
演唱會名稱《Red Square》具有鮮明象徵；「Red」代表臉紅的思春期一直以來的標誌色彩，也象徵青春、悸動與熱度；「Square」則象徵這十年間逐步構築的音樂世界，以及與LoBoly交流與相聚的場域。當「Red」遇上「Square」，不只是一個名字，更像是一個把十年旅程濃縮成「可被走進去、可被一起分享」的音樂空間，讓彼此在同一個廣場裡再次相遇。
BOL4以一首首高傳唱度歌曲，構築出專屬於她的音樂世界。香港站演出亦將透過舞台語言延伸至未來。在十周年這個重要時段，BOL4希望與LoBoly一同把每個相聚時刻好好收藏，留下屬於彼此的珍貴回憶。幸運的粉絲將有機會與BOL4進行1:1合照，把專屬瞬間定格；同時亦設有HI-BYE環節，讓LoBoly可與BOL4近距離互動，以最溫暖的方式道別並相約再見。
《2026-2027 BOL4 CONCERT TOUR 〖Red Square〗in HONG KONG》
日期：2026年12月5日（星期六）
時間：晚上6點
地點：東蒲胡李名靜體育館