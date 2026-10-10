衛蘭紅館演唱會門票售罄 宣布加開11月18日一場

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站反應熱烈，日前展開的優先購票及公開發售，門票均在開售後短時間內被火速搶購一空，一票難求。主辦單位近日宣布加開一場（11月18日）消息，衛蘭共四場紅館個唱蓄勢待發。

首輪門票火速售罄

是次巡迴演唱會不僅是衛蘭出道20周年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的個唱，早已成為全城矚目焦點。首輪門票一經開售，各大售票平台即吸引萬計樂迷出動搶飛，各價位門票均在短時間迅速告罄，再次展現Janice的號召力。