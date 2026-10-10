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娛樂
出版：2026-Oct-10 08:00
更新：2026-Oct-10 08:00

衛蘭紅館演唱會門票售罄 宣布加開11月18日一場

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《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站首輪優先購票及公售門票火速售罄 1

衛蘭紅館演唱會宣布加場。

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站反應熱烈，日前展開的優先購票及公開發售，門票均在開售後短時間內被火速搶購一空，一票難求。主辦單位近日宣布加開一場（1118日）消息，衛蘭共四場紅館個唱蓄勢待發。

首輪門票火速售罄

是次巡迴演唱會不僅是衛蘭出道20周年的重要里程碑，更是她首度以「獨立音樂人」姿態登上紅館的個唱，早已成為全城矚目焦點。首輪門票一經開售，各大售票平台即吸引萬計樂迷出動搶飛，各價位門票均在短時間迅速告罄，再次展現Janice的號召力。

Janice早前表示能以「獨立音樂人」身份重返紅館，並得到廣大樂迷如斯強烈的熱愛與支持，備受感動：「非常感謝每一位歌迷的陪伴與鼓勵，《OUT OF FRAME》經歷了14座城市，終於在11月來到香港，實在得來不易。我會用心做好排練，希望以最佳狀態登上舞台回饋大家！」是次香港站特別累積過去20場巡演的精華經驗，將舞台升級至四面台製作，配合全新的編排、專屬視覺特效與燈光，傾力為樂迷呈獻一場「跳出框架」的頂級音樂盛宴。

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站強勢加開1118日一場，並將於20261114151718日晚上815分，於紅磡香港體育館舉行，票價分為港幣$1,180$880$580。門票將由1016日下午3時起於Klook開放預售；並由1020日早上10時起於URBTIX 城市售票網公開發售。

《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》加場 Poster 《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站首輪優先購票及公售門票火速售罄 2 《衛蘭OUT OF FRAME世界巡迴演唱會》香港站首輪優先購票及公售門票火速售罄 4

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