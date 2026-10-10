驀然回首專訪｜是枝裕和逾30年創作生涯豐盛不孤獨 睇中兩女主角陰陽平衡

日本國寶級導演是枝裕和執導、改編藤本樹同名漫畫的真人版電影《LOOK BACK驀然回首》，由曾合作的出口夏希與蒔田彩珠擔演女主角，向來重視香港觀眾的是枝裕和早前聯同兩位女主角特地來港宣傳，3位接受am730專訪，是枝導演驚訝遇到不少較年輕的觀眾，「這部作品映照著某種非常珍貴的事物，能像這樣把人生中極其重要的瞬間，滿滿承載於一部電影裏的作品，我真的非常開心，受到許多奇蹟眷顧。」

結伴學漫畫 漸生默契 漫畫改編成真人版，藤野步和京本奏的選角是關注點，是枝裕和表示，從決定改編開始，腦海率先浮現出口夏希與蒔田彩珠，兩人都曾參演是枝執導的劇集《舞妓家的料理人》，不過沒有真正對手戲，「藤野和京本的關係並不是單純的朋友，是一陰一陽的平衡，我覺得她們剛好非常契合。」至於兩位女主角如何培養默契，她們都為角色特地學畫漫畫，經常一齊學習和練習，故拍戲時無需再特別培養默契。 立志片場不罵人 兩人相隔5年再與是枝導演合作，她們都感開心和榮幸，依然感受到導演的溫暖。出口夏希表示，「記得當時曾被是枝指她集中力不足，今次就得到導演讚有進步，精中力高了。」蒔田憶述初次合作時，自己仍像一個小孩子，「初時都有恐懼，但是枝導演不是個可怕的人，很受孩子喜歡的人，我覺得小孩子一定都會喜歡導演。」枝導演分享30年前的拍攝現場，時有罵人、甚至身體碰撞的情況，因此立志自己的片場不能存在這樣的工作文化，合力營造平和的拍攝氣氛。

與角色各有相似 除了學畫漫畫，兩人亦要練習故事秋田縣的口音。出口夏希為了演外向又充滿陽光氣息的藤野，特地剪了一頭清爽短頭髮。她自言向來不擅長畫畫，但透過努力練習過程，可更了解藤野的心情。問到與角色相似的地方，她表示，「我跟藤野的共通點是，為免表達自己真實感受，很容易講了相反感覺。」 準備訪問期間，蒔田在《LOOK BACK 驀然回首》展覽館已雀躍地拿起筆繪畫，她本來已喜歡繪畫，但畫功一般，為角色初次學漫畫，從握筆到沾墨的方法，都是全新的挑戰，雖不敢說將來會繼續繪畫，但現在看漫畫時，會比以前更仔細。蒔田直言跟角色都是較沉默寡言，惟當遇上自己真正喜歡的東西，便會滔滔不絕分享感受。

豐富旁人角度的Look back 由漫畫拍成真人電影，是枝裕和表示最大的改動是加強支線人物，「原作基本上只聚焦在兩個人身上，在漫畫即使只出現一格的母親、學校老師或編輯，這些身邊大人的視線，我想試著多加著墨，到底是誰在看她們的背影？注視她們在做甚麼，最後藤野的背影，正被誰望著？我希望都能傳達出去。」 《驀然回首》圍繞著兩個女生的追夢故事，出口夏希最深刻是藤野和京本結伴去見漫畫編輯，得知可出版，非常開心，「兩人撓著手一齊行，雖然最後被刪，但我在門的反射上，見到自己身影，很深刻。」蒔田看著小學年代的女主角，每天努力地畫漫畫，憶起自己小四時跟是枝導演拍電視劇，「讓我回想起自己也曾這樣努力過追夢。」