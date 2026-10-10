蔡俊彥赴台拍MV邀吳冰任搗亂女主角 拍共舞戲獲傳授技法免尷尬

Ryan蔡俊彥新歌 《你是來搗亂的》 MV赴台北取景，邀小薯茄吳冰任女主角。

剛獲盼十大傑出青年的蔡俊彥(Ryan)，完成亞運劍擊比賽後，昨日(9日)推出 全新派台單曲《你是來搗亂的》。Ryan為給樂迷添新鮮感，特地赴台北取景拍MV，並邀請小薯茄吳冰飾演「E人」女主角，入侵Ryan的「I人」生活、擾亂他的平靜和節奏，既煩卻甜。Ryan認為，「兩個人相愛，個性或習慣不一定要完全一樣，其實一凹一凸、各有不同，與對方互補，反而能夠令一段感情更為美滿、更加充實。」

《你是來搗亂的》由陳考威及AP 潘宇謙作曲、黃偉文填詞及陳考威監製，是一首比較sweet的Asian R&B風格情歌，對Ryan來說是一種新嘗試，感激AP到訪錄音室，指導他演繹方法。經過錄音後，已喜歡上這種輕快跳脫的節奏，更表示希望日後能夠接觸更多這類型的曲風。 新歌《你是來搗亂的》是講述「I人」與「E人」相戀的有趣日常。為了令MV有旅行感覺，Ryan 邀請小薯茄吳冰一同飛往台北拍攝。MV中，阿冰飾演「E人」女主角，與生活平淡安穩、有規律的「I人」Ryan相戀，而其個性與習慣與Ryan很不一樣，把他有固定節奏的生活打亂，對男主角來說是一段幸福卻帶點失控的愛情。

談及阿冰和Ryan彼此的第一印象，阿冰笑言初次見面覺得Ryan外表冷靜沉實，原來骨子裏充滿幽默感：「舉個例，我哋去咗個舞廳拍攝，入面有塊鏡，上面寫住『顏值越高 責任越大』，咁我就問佢 (Ryan) 你覺得自己責任大唔大呀？佢就答我『唔係好大』，然後佢打完條呔就同我講『我責任大咗』。」而Ryan則感到榮幸，也很享受整個拍攝過程：「一直都有睇小薯茄，以為阿冰係一個好內歛、靦腆嘅人，但原來佢好活潑好動。喺拍攝嘅時候，我以為得我做緊自己，但後尾發現阿冰都係演緊佢自己，所以好開心，佢好適合呢個角色。」阿冰亦即時回應：「其實掉轉嚟演 (阿冰演I人)，我都得！」