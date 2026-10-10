陳卓賢出新碟構思搞埋見面會 遲下同姜濤一齊放狗

Ian在《903 AllStar 籃球賽》中，將再次以「10號仔」上陣，他表示以前打排球時，也是穿10號球衣。提到阿醒指Ian落場會很恐怖，他自言年紀開始大，又有傷患，所以志在參與，互相交流，並謂今次會專攻2分。他又視森美為對手，因為間中也有跟他打波，覺得他的身手很好，體能非常好。談到古天樂擔任隊長，他指對方是精神領袖，他說：「佢作為精神領袖，最緊要佢存在時大家都打醒十二分精神。」他亦期待可以見到古天樂落場打。

Ian提到近日工作繁忙未必能配合出歌宣傳，最近推出的歌曲《四》可能歌名令人覺得不太吉利，所以特意開Live同大家解釋下。談到他說到總有一日會離開大家時，令fans非常擔心。Ian解釋說：「大家諗太多，太敏感啦！咁啱有呢個諗法，寫歌係要記錄當下的感覺，唔代表適用於依家！忙碌工作見到大家好開心，睇落好悲觀，我意思係當有一日大家聯繫冇咁緊密時，可以聽番呢首歌，互相掛住大家，係思念的記掛。」

他表示會繼續在23日出歌，而自己亦儲夠歌出專輯，現正努力籌備中，希望可以在年內完成。至於會否考慮在12月23日出碟。他指未知12月23日是否仍然做MIRROR演唱會，但覺得可以推出專輯便想安排同大家見面。