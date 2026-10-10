許志安演唱會｜李克勤改機票返港做嘉賓 爆昔日攞獎趣事：原來四大天神以外有獎攞！

一連三晚喺紅磡香港體育館舉行的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》，昨晚（10月9日）舉行第二場。今次安仔請來相隔一年出道、同世代歌手李克勤擔任嘉賓，二人不但合唱金曲，更大談當年「最受歡迎男歌星」的往事。到了大合唱環節，紅館再次化身超級大K房，連坐在台下的梁詠琪、陳柏宇都與全場歌迷一同高唱，場面震撼！
繼頭場邀請華星師弟陳奕迅擔任嘉賓，第二場安仔找來當年同為「最受歡迎男歌星」熱門對手的好友克勤。在演唱會音樂總監何秉重新編曲下，二人先合唱安仔華星年代的作品《從你祝福中離開》，再無縫接軌克勤的大熱作品《深深深》。談到邀請克勤擔任嘉賓，安仔衷心感謝對方，因為克勤是專程修改機票趕回香港支持。克勤隨即笑言是視乎該段友情是否重要，還直言剛才在台下看安仔唱歌，自己有衝動想回家拿歌單再唱一次，因為很多歌曲大家都一路跟著大合唱。
其後二人談起昔日「最受歡迎男歌星」的點滴（許志安於2001年首次奪得，李克勤緊隨其後於2002年獲獎）。克勤感嘆當年除了四大天王之外，原來其他人都有機會得獎，說：「我嗰時真係唔知除咗四個天神之外，仲可以有其他人攞。係你攞完之後，大家先知原來自己都有機會。」克勤更希望安仔不要隔太久才開個唱，並許下承諾表示安仔下次再開演唱會，自己一定會繼續擔任嘉賓。
至於觀眾最期待的唱K大合唱環節，昨晚換上《其實你心裡有沒有我》、《二人行一日後》及《喜歡妳是妳》。歌迷經頭場熱身後，第二場表現越唱越勇；去到Encore環節，安仔加碼與大家合唱《情人甲》，為昨晚演唱會劃上完美句號。
能夠時隔11年再圓紅館夢，一路走來有高有低。安仔在唱出《戀愛片段》後，分享這是他入行第一張專輯的主打歌，說：「呢張唱片係1988年推出，載滿自己好多回憶。然後1996年我第一次喺紅館開個人演唱會《痛快的一夜》，當時有《男人最痛》呢首歌。三面台、三場；30年後嘅2026年今日，許志安再踩返同一個舞台。好多人可能覺得係巧合，但對我嚟講係一個奇蹟，因為我真係冇諗過，自己仲有機會擁有一個屬於自己嘅舞台。」
安仔更透露在迷惘期愛上跑步，每次望著小山丘都會問自己，幾時才可以跑過這座山？山後面又會是什麼景色？說：「我跑咗好幾年，今日我知道自己終於跑咗上去，見到嘅景色，就係我而家眼前嘅你哋，多謝你哋。」
除了樂迷的不離不棄，演唱會的順利舉行亦有賴不同單位。安仔在鳴謝環節，逐一感謝各大贊助商、主辦及協辦單位，以及一眾幕後功臣。到了感言尾聲，安仔說：「跟住呢個我好少喺台上多謝，但我覺得真係要…（台下高呼Sammi），我講緊製作部，佢唱歌㗎！今晚嘅燈光好靚，好多謝阿志同佢嘅團隊。最後我要多謝監製嘉萍，認識佢我好開心，學到好多嘢，最後最後再一次多謝大家。」語畢，安仔轉身走上小舞台。就在燈光轉換、全場以為他正準備接著唱歌之際，安仔補上最後一句：「多謝 Sammi。」瞬間令全場歡呼！隨後唱出了《我的天 我的歌》。今晚演唱會最後一場演出，安仔承諾繼續盡二百分努力全力以赴，希望能為歌迷、也為自己留下一個最難忘的精彩回憶。