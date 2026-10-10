劉俊謙盼蔡思韵能獲獎 對《九龍城寨之終章》超口密拒劇透

劉俊謙昨日與麥浚龍（Juno）、陳卓賢、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）一同出席活動，其中Juno以特別嘉賓身份出現，但未有接受傳媒訪問。他透露早前到歐洲出席fashion week活動，於是順道跟蔡思韵在當地旅行，當是度蜜月。談到早前惠英紅在歐洲出席活動時，不幸遇劫，他表示自己未有遇到，「我都有心理準備同小心，我攝得好好嘅！」更稱自己去歐洲時，會裝作不是遊客，但自言多數到歐洲旅行都是行山，裝束都比較方便。

談到蔡思韵未能憑《泥娃娃》入圍金馬獎最佳女主角，劉俊謙坦言有點不值，他指太太在戲中有一些很難的動作，見到對方做到覺得好厲害。他說︰「我有睇《泥娃娃》，佢係做得好好，作為香港女演員可以講嘢無口音，票房又在台灣過億（約2,500萬港元），每年冇幾多套做到，我覺得佢都應該要欣賞自己，不過我相信終有一日佢會拎到。作為一個演員唔追求獎就唔會，因為係唯一一個公開肯定，但唯有再接再厲。當然我哋表演都係想俾好作品讓觀眾睇。」

早前《九龍城寨之終章》舉行煞科宴，邵美琪、王丹妮、談善言、譚旻萱等現身出席，問到他跟與哪一位有較多對手戲，他三緘其口︰「我唔講得呀，一講就劇透，唔好逼我啦！」但劉俊謙都承認多了女演員在場，拍攝氣氛都有所不同，他說：「之前陽剛味較重，今次多啲女演員調節番，可能會吸引更多觀眾。」問到有沒有跟女演員有打鬥，他說：「或者啦！我唔講得呀！」

他又指今次「城寨四子」重遇，他覺得感受完全不同，因為大家的感受深厚了不少。經歷完第一次辛苦拍攝，創下好好的成績，係令到我哋四個感情都會深厚咗。今次打鬥都不比上次少，難度亦高咗，好多時大家互相照顧。」他稱因為難度增加，難免會有受傷，阿謙就有觸及舊患︰「只要打鬥場面激烈啲，時間一長，條腰就會唔舒服，個個年紀都唔輕。不過German整傷手指就有啲嚴重，希望佢早日康復。」