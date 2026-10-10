李居明《粵劇特朗普6.0》玩埋機械人 唔止唱粵曲仲會談戀愛

李居明大師接受《開心大派對》主持人薛家燕、范振鋒及思敏訪問，透露《粵劇特朗普6.0》將於 11月14、15 日在東九文化中心演出，今次更首次加入兩個機械人角色，既會翻筋斗、唱粵曲，還會爭取自由戀愛，甚至反抗指令，成為全劇最大亮點。 李居明坦言這個劇是有點運氣，《粵劇特朗普》自 2019 年推出後，原本美國總統特朗普的任期已完結，後來又再度在2025年就任，令這個劇可以隨着國際時事局勢變化不斷改寫劇情。今次 6.0 版本除有特朗普、毛澤東、金正恩等人物角色，亦有由江欣燕帶着黑熊出場的「街市菜苗」。劇中又安排特朗普的孿生兄弟川普移民香港，參加優才計劃並成為第一千位獲選者，由新劍郎飾演的「李特首」頒獎，情節充滿時事諷刺及本地元素。

談到人工智能（AI）熱潮，李居明透露今次特別安排兩個機械人登場，並以粵曲形式演出。機械人不但會唱粵曲，還會談戀愛，要求不受人類控制。李居明笑言，作品藉此提醒觀眾，人工智能一旦「作反」，甚至可能統治世界；團隊目前仍研究如何讓機械人完成演唱及演出，務求呈現粵劇史上前所未見的舞台效果。 他又透露，一人分飾多角的龍貫天有次在飾演馬杜羅時，角色被拘捕後以手銬登場，原本準備換裝時卻遇上手銬鎖匙折斷的突發事故，幸得工作人員及時找回備用鎖匙，才沒有影響演出。李居明稱粵劇界遇上難題必先上香向華光先師求助，當時他上香後，結果真的逢凶化吉。