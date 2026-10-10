璀璨之城｜江美儀大8年要演吳卓羲阿媽 預告怒摑張曦雯

由張智霖、吳卓羲、張曦雯、高海寧等主演的《璀璨之城》即將播出。早前記招中陳煒與江美儀傍住「John哥」姜大衛出場，姜大衛已經非常有霸氣，問到他們的關係，江美儀表示跟姜大衛是「有佢冇我」的對立狀態，而劇中她將會扮演吳卓羲的母親，吳卓羲在訪問中指慘遭美儀姐糟躓對方。

她笑說：「千祈唔好咁講，我打過佢一次啫，佢爭啲碌落地。哈哈哈哈！」她續指在戲中所做的一切都是為吳卓羲好，而自己的角色非常憎張曦雯這個新抱。她說：「因為我覺得佢幫唔到我個仔手，所以我就成日打張曦雯，打咗好多次！我每一次都同佢講『唔好意思呀，唔好意思呀，有冇整親你呀？唔好意思。』工人又打，我根本喺呢套戲入面係個打女！」她又提到今次角色需要坐輪椅，以前也有類似演出，但今次就進步到是電動輪椅。