黃淑蔓新歌《餓》自導MV一鏡到底玩吃播 為食兼戀愛腦度身訂造

近期蜜運的黃淑蔓（Feanna）近日推出全新單曲《餓》，新歌MV昨晚上架，她親自擔任MV導演，特別採用大熱「吃播」形式拍攝，一鏡到底，大玩新意！身為ASMR（自主感官經絡反應）超級粉絲，Feanna表示雖然MV無法收錄真正的ASMR咀嚼聲感可惜，但今次能親自執導並以吃播上陣也算另類如願。

新歌《餓》由樂隊Dear Jane的結他手Howie作曲、黃偉文（Wyman）填詞、Howie與黃兆銘編曲、Howie與關禮琛監製，多位音樂人攜手打造，充滿bandsound風格。Feanna透露Wyman因為知道她平時非常喜歡吃，加上本身帶點「戀愛腦」的特質，度身訂造了這份歌詞。Feanna說：「Wyman話，食嘢同愛情其實好相似，兩者都係一種渴望。但愛情同食嘢都係有限度，過量的話就會變成壞事，既傷身又傷心。」