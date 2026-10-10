鯨獄逃生｜奧斯汀艾布斯從數百人中爭贏做主角 考獲潛水證書折挑戰體能極限

《鯨獄逃生》(Whalefall）由新一代人氣男星奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）主演，近年他在影壇嶄露頭角，先後在《凶器》（Weapons）及今年上映的《生化危機》（Resident Evil）有亮眼演出，今次他更大考演技，要在電影中最重要的「鯨腹內部」場景上演獨腳戲。
由於《鯨獄逃生》的主角是名潛水員，幾乎是獨腳戲演足全場，為了物色最佳演員人選，電影公司把年齡介乎18至27歲、數百位年青男演員全部找來試鏡，最終由奧斯汀艾布斯脫穎而出，憑住突出演技和感情投入而贏得演出機會。為了準備角色，奧斯汀艾布斯首先考獲潛水證書，再每天穿上全副潛水裝備進行負重和阻力訓練，以求親身上陣，應付既漫長又考驗體能的潛水拍攝場面。
奧斯汀艾布斯其後更遠赴加勒比海多米尼克島的抹香鯨保護區，跟隨鯨魚專家潛入海中與抹香鯨共泳，從中觀察和了解牠們的生態。其中最難忘一幕是有三條雌性抹香鯨主動游近奧斯汀艾布斯，安靜地待在他身邊，「我感覺像跟外星生物一起，非常超現實！」與男主角同樣重要的父親角色，請來金像提名男星、實力派老戲骨《復仇者聯盟》（Avengers）系列的「魁隆」（Thanos）佐斯布連 （Josh Brolin）飾演。佐斯布連本身熱愛騎電單車和出海，硬漢形格和氣質仿如角色化身。他憶述初讀劇本時，「我讀得很慢，因為我不捨得故事完結。讀完後，我把劇本放在胸口，抽泣起來，深受當中的詩意和真實情感打動。」
據了解，製作人員在片場搭建真實比例的鯨腹內部環境和機關，包括兩個胃部、食道、喉部等。每個胃部配以不同水壓動感底座，以配合鯨魚動作的幅度，例如其中一個360度滾桶式底座，正是用以營造男主角隨著鯨魚翻身，在鯨腹內滾動的場面，帶出最真實的被困感。後期再以視覺特效模擬鯨魚胃部的肌肉動作，以及加上半透明的膠狀質感，效果極為逼真。
《鯨獄逃生》由《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩屆視覺特效總監Guillaume Rocheron，夥拍曾參與製作《阿凡達》（Avatar）、《魔戒》（Lord of the Rings）系列的頂尖特效公司Wētā Workshop合作打造，讓觀眾感受與主角同步被困逃生的驚險過程，香港亦會以4DX版上映，以動感、特效加多重感官體驗最極致的刺激歷險！