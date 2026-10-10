鯨獄逃生｜奧斯汀艾布斯從數百人中爭贏做主角 考獲潛水證書折挑戰體能極限

《鯨獄逃生》(Whalefall）由新一代人氣男星奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）主演，近年他在影壇嶄露頭角，先後在《凶器》（Weapons）及今年上映的《生化危機》（Resident Evil）有亮眼演出，今次他更大考演技，要在電影中最重要的「鯨腹內部」場景上演獨腳戲。 由於《鯨獄逃生》的主角是名潛水員，幾乎是獨腳戲演足全場，為了物色最佳演員人選，電影公司把年齡介乎18至27歲、數百位年青男演員全部找來試鏡，最終由奧斯汀艾布斯脫穎而出，憑住突出演技和感情投入而贏得演出機會。為了準備角色，奧斯汀艾布斯首先考獲潛水證書，再每天穿上全副潛水裝備進行負重和阻力訓練，以求親身上陣，應付既漫長又考驗體能的潛水拍攝場面。

奧斯汀艾布斯其後更遠赴加勒比海多米尼克島的抹香鯨保護區，跟隨鯨魚專家潛入海中與抹香鯨共泳，從中觀察和了解牠們的生態。其中最難忘一幕是有三條雌性抹香鯨主動游近奧斯汀艾布斯，安靜地待在他身邊，「我感覺像跟外星生物一起，非常超現實！」與男主角同樣重要的父親角色，請來金像提名男星、實力派老戲骨《復仇者聯盟》（Avengers）系列的「魁隆」（Thanos）佐斯布連 （Josh Brolin）飾演。佐斯布連本身熱愛騎電單車和出海，硬漢形格和氣質仿如角色化身。他憶述初讀劇本時，「我讀得很慢，因為我不捨得故事完結。讀完後，我把劇本放在胸口，抽泣起來，深受當中的詩意和真實情感打動。」