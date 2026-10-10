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娛樂
出版：2026-Oct-10 23:39
更新：2026-Oct-10 23:39

梅艷芳63歲冥壽 驚爆梅姐骨灰被盜三個月尚未尋回

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10月10是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽

10月10是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽

1010是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽，同日梅艷芳國際歌迷會在網上作出緊急呼籲，透露自今年7月起，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，希望廣大市民提供線索及合力尋找！

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梅姐國際歌迷會在網上作出緊急呼籲，指今年7月起，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回。

梅艷芳國際歌迷會緊急呼籲全文

已故樂壇天后、香港女兒梅艷芳（梅姐）於2003年逝世，其骨灰經家人安排，安放於大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。為了讓梅姐享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。

不幸地，今年（2026年）718日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅姐骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅姐家人，而梅姐家人亦迅速報警求助。

惟警方調查至今已接近三個月，仍未有任何進展。此事件對梅姐家人帶來極大困擾，及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。

梅姐家人期望能盡快尋回梅姐的骨灰，讓梅姐得以重新安息。現緊急呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙：

1.提供消息及資料：

懇請在今年718日或之前（特別是20261月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶連寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人士，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡我們；

2.提供車 Cam 片段：

懇請在今年7月份（特別是718日之前）曾駕車前往海會塔或寶蓮寺的司機，提供相關日期的車 Cam 畫面；

如有任何線索、相片或影片，請即時聯絡以下渠道（一切資料絕對保密）：

大嶼山警區重案組電話：+852 3661 1938

WhatsApp 專線：+852 4740 1308

懇請大家幫忙，讓梅姐早日「回家」。感謝各位！

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