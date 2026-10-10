梅艷芳63歲冥壽 驚爆梅姐骨灰被盜三個月尚未尋回

10月10是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽

10月10是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽，同日梅艷芳國際歌迷會在網上作出緊急呼籲，透露自今年7月起，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，希望廣大市民提供線索及合力尋找！

梅姐國際歌迷會在網上作出緊急呼籲，指今年7月起，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回。

梅艷芳國際歌迷會緊急呼籲全文

已故樂壇天后、香港女兒梅艷芳（梅姐）於2003年逝世，其骨灰經家人安排，安放於大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。為了讓梅姐享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。

不幸地，今年（2026年）7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅姐骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅姐家人，而梅姐家人亦迅速報警求助。

惟警方調查至今已接近三個月，仍未有任何進展。此事件對梅姐家人帶來極大困擾，及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。