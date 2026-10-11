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娛樂
出版：2026-Oct-11 11:48
更新：2026-Oct-11 11:48

許志安演唱會｜被凍辣蟹洗腦 自爆換衫即食飯 Sammi留守台下有原因

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《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》紅館演唱會尾場，唱畢《借你耳朵說愛你》後，忍不住落淚。(娛樂組攝)

許志安一連三場的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》紅館演唱會，昨晚(10日)舉行尾場，繼陳奕迅、李克勤後，最後一場獲歌神張學友擔任嘉賓，兩位實力唱將繼1998 年的拉闊音樂會再度同台合唱，𣊬間將氣氛推至高潮。

安仔high爆兩度encore，在首輪encore環節唱出《灰飛煙滅》、《真心真意》、《從你的祝福中離開》，在場粉絲不願離開，不停大叫encore，安仔再上台唱出《會過去的》、《借你耳朵說愛你》，唱至晚上11時35分才正式跟fans拜拜。

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哽咽唱《一千次日落》

許志安在後台接受訪問時，他直言意猶未盡，「因為隔咗11年，所以好感動，由第一晚開始去到今晚，每一晚都好感動。可能太耐冇唱歌俾大家聽，由第一隻歌有大家嘅反應，呢三場演唱會對於我嚟講非常難忘，好正！」他直言唱至《一千次日落》時忍不住哭，他說：「我忍唔住，每一位歌迷，入場嘅人都好錫我，一千次日落係一隻特登寫嚟演唱會結尾嘅歌，總係大一點唔捨得嘅感覺，跟住就冇機會唱呢隻歌，而家有機會唱，所以就會留返喺最尾送俾歌迷。」

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張學友很關心自己

談到過去3晚的嘉賓，他表示3首歌都是由何丙重新編曲，「嗰啲嘉賓唔係唱完就入去換衫，而係我哋好享受呢個音樂，刻意去做呢個音樂出嚟。」

談到請到歌神張學友，他說：「我真係好掛住佢嘅聲音，我係想同佢隔離唱歌，公司同事話佢一直成日問起我，佢知我簽咗新公司，有問幾時做歌，好感謝佢！我搵佢就一口答應！Eason同埋克勤嗰啲更加唔使講，好感謝佢哋！」他又指自己讀書時已經聽學友的歌曲，跟住一齊同公司，又到電台一齊做一些宜傳演唱會，所以有一齊唱過歌，之後已經十年廿年沒再跟他合作。

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凍辣蟹好洗腦

許志安這3日唱《讓愛》，因為他唱「Don't lie, don't lie」的音勁似「凍辣蟹」，社交平台湧現大量安仔捧住蟹的照片。他直言有留意到：「我好想post，但我驚俾人話攞人嘢，我啱啱先知，如果開多2晚，我驚我會唱咗嗰啲中文字出嚟⋯⋯安記凍咩哇，哈哈！好彩未入腦，如果唔係就唱咗出嚟，依家少少啦⋯⋯哈哈！我自己睇嘅時候都笑咗出嚟！好正！之後即刻掟俾朋友睇！」

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山丘比喻紅館

安仔在演唱會上剖白，坦言對人生經歷高低起跌大有感觸：「幾年前開始我鍾意一個人跑步，邊度都跑，跑跑吓見到個細山丘，每次經過我都問，『究竟山丘後係咩景色？我要跑到幾時先見到？』原來山後嘅景色，就喺今日呢度。以後我唔再奢望再上嗰座高山，我感受到、我回憶過、我愛過就夠，未來嘅路我唔知點行，但有你哋嘅陪伴，我一定唔會手震腳震。」

他解釋演唱會中段借山丘比喻紅館：「紅館俾我嘅感覺係好得意，同觀眾好近、好快可以跑埋去，紅館都係香港好有代表性嘅地方，我最鍾意就係喺度唱歌！個嗰山丘嘅景色，已經喺我心底留低咗，唔知幾時可以再開演唱會⋯⋯如果突然有期可以，梗係想即刻開part 2，但呢樣嘢冇得渴求⋯⋯（學友都叫你唱多過3場）希望可以好快，享受今晚先。」

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鄭秀文不想搶Fo

問到為何不請Sammi鄭秀文上台，安仔說：「佢話驚搶咗我焦點，佢話呢個演唱會對我嚟講好重要，唔好搶fo，他續指Sammi有為他祈禱及來到支持已經很好。談到第二晚低調多謝Sammi，他表示聽到fans不停嗌對方的名字，所以就在那個時候說多謝Sammi，因為對方跟他一齊操，給予很多鼓勵。」他坦言對操練成果滿意，認為得來不易，他又透露在台下換衫時趁機食了幾口飯，因為不吃些少東西不夠體力支持。

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