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娛樂
出版：2026-Oct-11 03:26
更新：2026-Oct-11 03:26

許志安演唱會｜張學友做嘉賓主動拖手仔：開心再見返你上台 安仔兩度encore淚灑舞台

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許志安《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》尾場，兩度encore，唱最後一首歌是淚灑舞台。(娛樂組攝)

許志安一連三場的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》紅館演唱會，昨晚(10日)舉行尾場，繼陳奕迅、李克勤後，最後一場獲歌神張學友擔任嘉賓，兩位實力唱將繼1998 年的拉闊音樂會再度同台合唱，𣊬間將氣氛推至高潮。學友不單鼓勵安仔，「我係其中一個再見返你上台，非常開心嘅人。」更主動拖安仔的手，場面溫馨。來到每後一場，fans反應特別熱烈，安仔兩度enocre，一度哽咽，唱至晚上11時35分，以《借你耳朵說愛你》為個唱畫圓滿句號，忍不住淚灑舞台。昨日是梅艷芳的生忌，他特地選唱《親密愛人》，作為送給師父的紀念。

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尾場獲不少圈中友好包括梁漢文與太太、蘇永康一家三口、佘詩曼、方力申、鄭融、鄺美雲、莊思敏、陳友、彭秀慧、連炎輝、黑妹等均有捧場。天王劉德華、張學友、郭富城、譚詠麟、李克勤和太太盧淑儀、陳慧琳、黃子華、謝霆鋒等均送上花籃。演唱會於8時25分開始，許志安繼續Deep V登場，一口氣唱了3首歌後，跟觀眾打招呼，多謝所有入場的觀眾，他表示最後一場，唱了第3首歌已開始感到不捨，希望做一個充滿回憶的演唱，「上一個演唱會已是11年前，都係同一齊地方，我覺得除咗白頭髮多咗啲，皺紋多咗，大家都無乜變，所有回憶、感動都喺度，今晚我哋一齊搵返佢。」

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當許志安唱《一家一減你》時，張學友驚喜加入合唱並升上舞台，兩人合唱重新合編的《一家一減你》X《我應該》，唱畢後兩人肉緊擁抱。安仔即場向歌神表白：「我好想見到你，好想同你很近，好似好核突！」學友聞言即大方伸手拖著安仔，兩個大男人手牽手，張友幽默回應：「現在好公開，冇所謂！哈哈！」引來哄堂大笑。安仔認真表示，「聽到你嘅聲，捉住你隻手，我覺得好溫暖。學友自言好開心，可見證安仔再上台開演唱會，並獲邀做嘉賓，他笑言，「我託著好多人買飛，但係都買唔到！但做嘉賓有張飛。」

安仔不忘解釋選曲原因，當知道學友答應擔任嘉賓後，希望能合作一首最對味、最有感覺的歌曲，突然想起曾在拉闊演唱會翻學友的《我應該》，覺得很適合《一家一減你》，張學友隨即問：「是否因為不用背歌詞？」安仔笑著極力否認，學友自嘲說：「大家知我張不開眼唱歌，我背晒所有歌詞，連他那段也背了。」學友臨返回後台前，再與許志安擁抱，直言3場不足夠，不忘叮囑安仔快快再開個唱。

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當安仔唱最後一首歌時，感觸分享從籌備到開Show的心情變化和感受。他表示籌備期間，一直思考如何令觀眾覺得好看，但接著又想到感動人必先要必動自己，非常忐忑又擔心。直至昨晚完成第二場後，演唱會總監致電問他：「你有冇想呢個演唱會想俾人，期待有咩嘢可帶走。我諗咗好耐，其實我哋每個人都面對好多煩複嘢嘢，家庭、工作、朋友、嗌交、拍拖，唔可以逃避，但演唱會最珍貴係可以喺呢兩三個鐘頭，完完全全忘記所有，冇過去、將來，只有呢一刻嘅真實存在，我覺得要好好享受呢一晚。」他指出，與歌迷幾十年累積建立的關係，無法取代，「下星期一面對忘忙錄嘅工作、太太或老公令你好煩都好，諗起2026年許志安唱咗許多歌俾我帶走，就已足夠。」接著唱出最後一首歌《一千次日落》，其間一席哽咽。

由於尾場觀眾反應非常熱烈，安仔兩席encore，合共唱了5自歌，全場𣊬間變大合唱現場，安仔最後以《借你耳朵說愛你》作結，揮手返回後台時，忍不住眼濕濕淚灑舞台，演唱會至11時35分圓滿落幕。

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《許志安Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》

尾場歌單

S1. Remember me

S2. 雨後陽光

S3. 向全世界說愛你

S4. 半天假

S5. 世紀末煙花

S6. 爛泥

S7. 心靈相通

S8. 徒然

S9. 心血

S10. 男人最痛

S11. 迷糊 情慾 對象

S12. 學行

S13. 反正經

S14. 讓愛

S15. 戀愛片段

S16. 一步一生

S17. 一家一減你+ 我應該 +Talk (嘉賓：張學友)

S18. 今年沒聖誕

S19. 苦中作樂

S20. Medley:徹夜纒綿、翻騰、用愛造世界、將冰山劈開、非一般愛火、火熱動感 lalala Lai Lai Lai

S21.大合唱：喜歡你是你

S22. 我的天 我的歌

S23. 昨遲人

S24.親密愛人

S25. 愛你

S26. 唯獨妳是不可取替

S27. 一千次日落

Encore 1

灰飛煙滅

真心真意

從你的祝福中離開

最後encore

會過去的

借你耳朵說愛你

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