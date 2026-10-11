梅艷芳骨灰被盜 內地歌迷貼5月靈位照未見異樣小紅書流出螺絲鬆脫照

10月10是已故香港樂壇天后梅艷芳的63歲冥壽，同日梅艷芳國際歌迷會在網上作出緊急呼籲，透露自今年7月起，發現安放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，希望廣大市民提供線索及合力尋找。事件曝光後，震驚整個華人社會，小紅書其後流出疑似梅艷芳靈位門牌螺絲鬆脫的照片。

潘小文在社交平台貼出一張梅姐及梅愛芳靈位於省善真堂的照片，留言道：「關於梅姐骨灰被偷竊的事，我確實知道了好一段時間，但因為執法部門要求保密……我們只能等消息。因為梅媽當時的健康狀況，有機會理解不到內容，也有機會承受不到刺激的資訊，所以，直至梅媽離世，我們都沒有告訴梅媽梅姐骨灰失蹤的事。」至於梅啟明就指自己已有很長時間沒有去，今年更是未曾去過，怒轟寶蓮寺管理不善。

事件曝光後，有內地網民貼出今年3月拜祭梅姐拍到靈位的照片，留言說：「驚聞噩耗 這是我3.2號到海會靈塔拍下的照片 當時並未查看螺絲是否松動（因為太高了只能碰到最下面 希望能為排查具體盜竊時間提供一點點線索 求求讓她安息 把骨灰還回來吧 」

此外，亦有網民貼出5月拜祭時的照片，靈位跟3月時的差不多，此外去年年底也有內地網民貼出照片，紛紛成為網民搜尋目標，盼可以幫手收窄範圍。