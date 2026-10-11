肥仔@ERROR成就解鎖與好友黎明出合唱歌 193郭嘉駿拒談老best世一黃澤林感情事(有片)

ERROR隊長梁業（肥仔，Fayboy）和郭嘉駿（193）昨日（10日）現身機場，擔任商台旅遊節目《西加航空》嘉賓。兩人受訪預告將於下星期推出個人單曲，193明日派台的新歌《321 Go Shoot！》找來Delta T合唱，而肥仔就透露將於周三(14日)推出與黎明合唱歌《等我攬住你》，「同黎生都真心friend，佢都好錫我。」他表示大半年前相約黎明吃飯，膽粗粗提出邀請，「我問佢有冇興趣同我出首歌，佢諗咗一陣，其實係諗有咩好玩，然後就話可以。佢好少應承人，但應承得就一定會做，非常開心。」

肥仔呼籲大家留意MV，「好勁，我自己都被震撼咗，以黎生嘅說法，好似我哋去咗英國拍咗兩個月。當然有跳舞元素，（黎生會跳？）唔止我一個跳，總之係估唔到，幾過癮。」193估計是AI效果，肥仔就強調，「係黎生嘅idea，我梗係盡力配合。」他直言是人生解鎖，「估唔到自己可以幫天王級排舞，仲可以同黎生一齊出首歌，真係好開心。」但他自言不敢沾沾，193就許願有機會跟黎明合作，「我細細個睇佢，幼稚園同小學著黎明T-Shirt出街，嗰啲老翻T-shirt，印佢個樣喺度。」他笑言可穿黎明Tee跟著肥仔去宣傳，問到可會帶193與黎明吃飯，肥仔就表示盡力安排，193卻說：「件事好奇怪，叫你幫我約黎生食飯，然後著住件印咗佢個樣嘅衫，可能佢都唔想有我呢個friend。」

自薦做球僮 193的「老best」黃澤林在亞運網球賽奪冠，「都有聯絡佢戥佢開心，咁後生已攞呢個成績，遲啲點算 叫佢好好關照我，第時我退休無嘢做，帶我去做球僮。」Fatboy建議可叫黃澤林為大批網球簽名再轉賣，193罕有地拒絕：「好無道德，啃呃我個friend，對你哋就唔使咁有道德，佢始運動員，要有啲道德。」早前JFFT親撐場睇黃澤林比賽，他認為能夠互相宣傳，實屬好事。問到可有關人對方與康堤的感情事，他就封口，再三重複，「唔講人哋啲嘢，遲啲我問佢有冇嘢可以公布，或者代佢公布。」